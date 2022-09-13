В бассейне спорткомплекса Москвы утонула школьница Угрожавший скинуть ребенка москвич оказался наркоманом 13 сентября 2022, 12:18 Текст: Алексей Дегтярев

Житель столицы пригрозил сбросить малолетнего ребенка с 13-го этажа, его задержали, на допросе он признался в употреблении наркотиков, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова. Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября. По данным ведомства, молодой человек перевесил годовалую дочь через перила с балкона 13 этажа и прокричал, что планирует скинуть ее, передает РИА «Новости». Ребенка спасли, подозреваемый задержан. «В ходе допроса он сообщил следствию, что употребляет наркотические вещества и в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Назначены необходимые судебные экспертизы. Для проверки его психического здоровья будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», – сказала Иванова. Мужчине предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. Также в ходе расследования оценят работу чиновников органов опеки по статье «Халатность». Между тем мать спасенной девочки заявила, что у ее супруга была «белая горячка». Она пояснила, что вышла на молочную кухню, но тот не поверил ей и начал звонить и угрожать, что убьет ребенка. Глава МВД Владимир Колокольцев решил наградить лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ходацкого, участвовавших в задержании подозреваемого. Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области четырехлетний ребенок выпал с балкона и скончался в больнице. Новости СМИ2

Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих 10 сентября 2022, 14:36

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье». Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС. Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте». Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме. Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения 10 сентября 2022, 13:40

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости». «Разрешаю», – сказал глава государства. До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ. «Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом. Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек. Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно. Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города. Новости СМИ2 Путин открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках» 10 сентября 2022, 13:12 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, прибыл в «Лужники». Глава государства осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса. «Здесь дворец, натурально дворец», – похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», – высказал свое мнение Путин, передает ТАСС. Международный центр самбо и бокса – первый в России спортивный объект подобного типа. В ходе посещения президенту продемонстрируют отечественную мультимедийную судейскую систему «Спорт вокруг». Она позволяет автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить ее на различные табло, записывать выступления. Система уже применялась на турнирах по художественной гимнастике, был разработан новый модуль специально для проведения соревнований по самбо. Глава государства осмотрел спортивные залы, а также посмотрел сами соревнования, передает РИА «Новости». Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые. Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России. Путин поздравил шуткой чемпиона мира по боксу Петровского с женитьбой 10 сентября 2022, 15:25 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках поздравил шуткой чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой. Спортсмены поздравили президента с Днем города, он пожал им руки. «Нравится? Супер, да?», – спросил Путин, говоря о новом дворце спорта, передает РИА «Новости». «Сердце замерло аж», – признались ему спортсмены. Среди спортсменов был и чемпион мира Марк Петровский. «Приятно было от вас телеграмму получить. Спасибо большое», – отметил он. «Поздравляю тебя еще раз», – сказал глава государства. Узнав, что боксер недавно женился, президент пожелал ему счастья. «Мы тебя поздравляем, счастья и всего самого доброго. Видишь, как все кстати, и дворец, и свадьба», – пошутил Путин. Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках» и поздравил москвичей с праздником. Новости СМИ2 В московском кафе убили павлинов 12 сентября 2022, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столичном кафе найдены мертвыми семеро павлинов, сообщила замдиректора ресторана «Кислород» Татьяна Букотина. «Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье (убили животных – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует Букотину РИА «Новости». Ранее в СМИ сообщалось, что семерых павлинов, проживавших в кафе в центре Москвы, убили. Сотрудники предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, где были птицы, и впустил туда собаку. В мае в этом же заведении убили троих павлинов. Букотина сообщала, что на территорию кафе попала собака и растерзала животных. В бассейне спорткомплекса Москвы утонула школьница 12 сентября 2022, 14:37 Текст: Алексей Дегтярев

В одном из бассейнов столицы утонула школьница, это произошло во время тренировки, сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в воскресенье во Дворце водного спорта «Фили», 12-летняя девочка проплыла несколько метров, ей стало плохо. Она добралась до бортика, и потеряла сознание. Ребенка достали из воды, вызвали скорую и отправили в больницу, но спасти не смогли, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ. «По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности», – сказал источник агентства. Старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова подтвердила факт гибели несовершеннолетнего. Она отметила, что следователи начали проверку по факту случившегося, в ходе которой установит все обстоятельства. В июле в аквапарке в Астрахани пятилетний мальчик погиб, прыгнув во взрослый бассейн. Новости СМИ2 Путин назвал срок завершения строительства Национального космического центра в Москве 10 сентября 2022, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году. «В следующем году завершится возведение национального космического центра», – сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня города Москвы в «Зарядье», передает РИА «Новости». Также Путин сообщил, что идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета. «На недавней встрече с мэром <...> мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере микроэлектроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений», – рассказал российский лидер. Президент отметил, что Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира. «Это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия», – сказал Путин. Президент подчеркнул, что столица России считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, подтверждая свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых людей. Ранее Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве. Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме 10 сентября 2022, 14:16 Текст: Кристина Цыцура

Специалисты из Москвы работают в Донецке и Луганске, готовя регионы к зиме, заявил президент Владимир Путин в субботу на праздничном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье». «Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», – передает ТАСС слова президента. Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире, а также поздравил москвичей с Днем города. Новости СМИ2 Путин прибыл в парк «Зарядье» 10 сентября 2022, 13:32 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города. Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте, передает РИА «Новости». На День города 10 и 11 сентября в «Зарядье» запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта «Уличный артист». Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта «Московское долголетие», ученики московских школ искусств и цирковых училищ. Путин традиционно посещает «Зарядье» в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России. Ранее в субботу Путин посетил «Лужники», где осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса. Песков назвал Москву лучшим городом мира 10 сентября 2022, 20:26 Текст: Вера Басилая

Москва проделала очень сложный путь, это город с великой историей, лучший в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это город удобный для жителей, это город постоянно развивающийся, не стоящий на месте, это город ультрасовременный, это город, предлагающий новейшие технологии, это город, делающий жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям, это город, который признает свои проблемы для того, чтобы избавиться от этих недостатков», – цитирует ТАСС Пескова. Он заключил, что «это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире». На вопрос, почему День города представитель Кремля решил провести на ВДНХ, Песков заметил, что в Москве огромное количество мест, в которых следует побывать, но констатировал огромные изменения к лучшему на ВДНХ. «Кстати, ВДНХ сегодня даже вспоминал президент [РФ Владимир Путин], когда он выступал в Зарядье на торжественном мероприятии, он говорил, что ВДНХ из такой свалки благодаря усилиям современной Москвы, мэра Москвы, превратилась просто в жемчужину», – заявил пресс-секретарь президента. Ранее в субботу Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в парке «Зарядье». Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-й день рождения. По этому поводу в столице проходят множество праздничных мероприятий. Новости СМИ2 Путин поздравил москвичей с Днем города 10 сентября 2022, 14:06 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье». «Уважаемый Сергей Семенович [Собянин], дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы», – передает ТАСС слова Путина. Президент отметил, что Москва – город с величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни. Также глава страны отметил в столице насыщенность деловых и культурных событий. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города. Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве 10 сентября 2022, 14:47 Текст: Кристина Цыцура

Объем строительства жилья в Москве в 2021 году стал рекордным за всю историю города, в столице получается органично строить новые здания, сказал президент России Владимир Путин. «В прошлом году московские строители ввели почти 8 млн кв. метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание – и присутствующих в зале, и всех москвичей, – это абсолютный рекорд за всю историю города», – сказал Путин на торжественном мероприятии, просвещенном празднованию Дня города Москвы, передает РИА «Новости». Рекорд даже за период жилищного строительства 60-70 годов, заявил глава страны, отметив, что там, где были пятиэтажки или заброшенные промзоны, поднимаются современные кварталы со школами, детскими садами и парками. Также президент отметил работу московских властей в сфере строительства и развития инфраструктуры, в том числе транспортной. «Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления – самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством», – сказал Путин. Также президент заявил, что до конца 2022 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, которая станет крупнейшим в мире метрокольцом. Возведение этого объекта станет в ряду самых значимых проектов Москвы. «Через всю Москву можно будет проехать... за 40 минут», – отметил российский лидер. Президент подчеркнул, что «впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь». Также Путин выразил уверенность, что эффективная работа мэра Москвы Сергея Собянина будет оценена москвичами на выборах градоначальника в сентябре 2023 года. «Через год выборы мэра столицы, и если такой темп сохранится – а я уверен, так оно и будет, –безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды», – подчеркнул президент России. Ранее Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье». Новости СМИ2 Путин поддержал открытие павильонов экс-республик СССР на ВДНХ 10 сентября 2022, 15:22 Текст: Кристина Цыцура

Москва старается поддержать различные павильоны, кластеры на ВДНХ, связанные с бывшими республиками СССР, это создает возможность сотрудничества с соседними странами, сообщил президент Владимир Путин. «Продолжается активное возрождение знаменитого ВДНХ, помним, совсем недавно, казалось бы, что творилось - и посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на мероприятии по случаю празднования Дня города. По словам президента, на ВДНХ сделан замечательный кластер, связанный с бывшими республиками Советского Союза. «Хорошо, что Москва здесь ничем не жадничает, передает соответствующие правильны, старается их поддержать, реставрировать – это создает нам замечательные возможности для продолжения сотрудничества с теми народами, с теми республиками, с которыми мы на протяжении столетий жили вместе. У нас общая история, инфраструктура», – пояснил Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о развитии ВДНХ и о выполнении поручения главы государства. «Здесь же возрождаем национальные павильоны. «Казахстан» мы с вами открывали вместе... работает также азербайджанский павильон, «Узбекистан» открывается в этом году. Помните, вы давали поручение, чтобы мы передали Узбекистану этот очень красивый павильон исторический. Мы освободили его, помогли реставрировать и передали», – сказал Собянин. Он также отметил, что павильон Киргизии откроется в следующем году, как и «Абхазия». Также глава города доложил о развитии других проектов: парка развлечений, проектируется «Экспо», начинает строиться Дом автотранспорта и уникальный павильон «Атом». Ранее Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году. По факту ЧП с обожженными детьми на квесте в Москве завели дело 12 сентября 2022, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело завели после того, как шестеро человек, включая четверых детей, получили ожоги во время развлекательного квеста в столице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – цитирует Иванову РИА «Новости». Следствие полагает, что инцидент произошел во время квеста на Новохохловской улице в воскресенье. Там «произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона». Термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет. На данный момент следователи изучают документы и проводят допросы сотрудников и участников, после получения медицинских документов проведут судмедэкспертизы. В прокуратуре сообщили, что ведомство также проводит проверку. Там указали, что здание, в котором произошло происшествие, также используется для проведения квестов. Источник в правоохранительных органах указал, что одного из пострадавших госпитализировали в Детскую больницу №9 имени Сперанского. Двух других пострадавших подростков отпустили домой после приема у медиков. В 2020 году популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии. В марте того же года ребенок получил ожоги от сухого льда во время празднования дня рождения. Новости СМИ2 Конкурс на название сервиса Face Pay на русском языке запустили в Москве 12 сентября 2022, 08:18 Текст: Вера Басилая

Свои предложения по новому русскоязычному названию системы оплаты проезда Face Pay в Москве необходимо отправлять чат-боту Александре, сообщили в столичном департаменте транспорта. «Мы объявляем конкурс на лучшее название сервиса Face Pay на русском языке. Отправляйте свои варианты чат-боту Александре с пометкой «Конкурс ДТ». Мы выберем пять самых интересных, а потом предложим пассажирам проголосовать за лучшее название на портале «Активный гражданин», – приводит ТАСС сообщение департамента. Победителю конкурса подарят бесплатный проезд в городском транспорте в течение трех лет с помощью современного способа оплаты. Сервис Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. 10 сентября 2022 года современный способ оплаты запустили на всех станциях Московского центрального кольца. Также его планируют запустить в пилотном режиме в 2022 году на «Аэроэкспрессе», а в следующем году новую функцию протестируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Кроме того, продолжается тестирование этой системы в наземном транспорте. Ранее сервис по бронированию билетов Aviasales сменил название своего сайта на русскоязычное «Билетики». До этого маркетплейс Wildberries сменил название сайта на «Ягодки». Однако позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции.