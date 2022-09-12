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В США увидели выгоду от рецессии в Европе
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США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, приводит мнение американских экономистов и профильных чиновников The Washington Post.
Издание цитирует неназванного представителя администрации США, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США «умеренные и управляемые» последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП, передает РИА «Новости».
«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», – говорится в публикации.
«Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», – сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.
Более скверный для США сценарий, по версии опрошенных изданием экспертов, – отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений. «Это толкнет экономику [США] в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика [США] не может переварить пять долларов за галлон», – цитирует издание экономиста из Moody»s Analytics Марка Занди.
Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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СМИ: Россия поддержит Белоруссию закупками топлива
Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии. По словам источников, Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией спецоперации в этой стране, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», главная цель обсуждаемых мер – поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций. По данным Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива – 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.
Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок – так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить.
Поставки в Россию без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся.
Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет. В Минэнерго Белоруссии переадресовали вопросы в «Белнефтехим», где от комментариев отказались.
По словам одного из собеседников издания, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат будет использован. По мнению собеседников в отрасли, может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России. Сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в Россию через российское ООО «Белнефтехим-РОС». Но, по мнению юристов, возможны различные варианты.
Ранее введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
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В Японии признали победу России над западными санкциями
Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».
«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.
Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
В Германии предложили перемирие с Россией ради поставок газа
Правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией – даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует – переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу», – цитирует РИА «Новости» Вагенкнехт.
По ее словам, Берлину придется завершить дипломатическим путем экономическую войну с Россией, которую ранее Германия сама же развязала. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.
В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
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В Британии назвали способную обрушить еврозону страну
Еврозона сейчас находится в опасной ситуации из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, сообщает корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По словам автор публикации, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.
«Германия была единственной крупной страной – участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», – отметила Бепплер-Шпаль.
Подчеркивается, что политики Германии связывают проблемы в экономике с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики обернулось зависимостью Берлина от российского газа. Журналистка отмечается, что это стало причиной текущего энергетического кризиса.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.
Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.
«Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», – передает РИА «Новости» слова автора.
Вторым фактором Эккерт считает пандемию – в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.
«Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому что политики все чаще пытались регулировать цены», - заявил он.
Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.
Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.
«Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», – отметил автор.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Немецкий импортер газа VNG запросил госпомощь из-за кризиса
VNG AG направит запрос в Минэкономики Германии на принятие мер для покрытия убытков, связанных с ростом цен на энергоносители, заявили в концерне.
«Из-за невыполнения обязательств по поставкам со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей, было и остается необходимым закупать объемы газа по значительно более высоким ценам на энергетических рынках, чтобы сохранить способность надежно снабжать клиентов VNG по значительно более низким ценам, согласованным в контрактах», — подчеркивается в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что для того, «чтобы предотвратить дальнейшие убытки для VNG и обеспечить продолжение деятельности компании в целом, VNG считает себя вынужденной применить дополнительные меры поддержки в соответствии с Законом об энергетической безопасности ФРГ».
Также в концерне отметили, что до начала событий на Украине, VNG была здоровой корпоративной группой, способствовавшей обеспечению безопасности поставок газа в Германию, но теперь компания находится в критическом финансовом положении не по своей вине.
Воздействие конфликта на Украине на энергетические рынки, как заметили в компании, «поставило VNG во все более критическое финансовое положение не по ее вине».
При этом в компании уточнили, что у VNG есть два контракта, на которые повлияли перебои с поставками из России.
«Имеется прямой контракт примерно на 35 ТВтч газа в год с «Газпром экспорт», который в настоящее время не выполняется и не ожидается в обозримом будущем. Этот контракт истекает в конце года. Как прямой импортер, VNG может за счет собственных средств и вместе с дальнейшими стабилизирующими мерами со стороны своих акционеров нести убытки, которые даже с учетом ожидаемого с 1 октября 2022 года послабления в результате введения сбора за газ составят около 1 млрд евро в 2022 году», – говорится в заявлении концерна.
Более крупный из этих двух контрактов касается закупок газа примерно на 65 ТВтч в год у немецкого поставщика, который импортирует соответствующее количество газа. Этот контракт не выполняется последовательно с середины мая. «Сегодняшняя заявка необходима для обеспечения способности VNG продолжать работу в качестве третьего по величине поставщика газа в Германии и в качестве системного поставщика для надежного снабжения примерно 400 коммунальных предприятий и промышленных потребителей, второго по величине оператора газотранспортной системы Германии с протяженностью 7700 километров», – заключили в VNG.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Газпром продолжил передачу газа для Европы через «Суджу»
Газпром прокачивает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил представитель Газпрома.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,4 млн куб. м на 11 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС слова представителя Газпрома.
Накануне объем прокачки также составлял 42,4 млн куб. м.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции – дворце Бельвю, предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице», – передает ТАСС слова Штайнмайера. При этом он добавил, что есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых и часто переезжают из одного места в другое.
«Более 300 тыс. – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», – констатировал президент ФРГ. Конфликт на Украине и кризисы, по его словам, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. «Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом», – сказал Штайнмайер.
Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро.
Оптимизацию систем отопления зданий в Германии оценили в 10 млрд евро
Проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении расчеты Федеральной ассоциации немецких компаний жилищного строительства и недвижимости (GdW).
По ее информации, на фоне энергетического кризиса правительство Германии планирует ввести новое регулирование, чтобы граждане и компании использовали меньше энергии для обогрева зданий. В частности, все системы газового центрального отопления не менее чем в миллионе жилых и нежилых зданий должны быть подвергнуты генеральной проверке и оптимизации в течение ближайших двух лет. По отраслевым оценкам, расходы на это составят порядка 10 млрд евро.
«Если вторая часть постановления [об обеспечении энергоснабжения ФРГ] вступит в силу, только для согласования в течение следующих двух лет потребуется инвестировать не менее 7 млрд евро для примерно 7 млн затронутых единиц жилья», – передает ТАСС сообщение ассоциации. Кроме того, к этому следует добавить, как минимум еще 2,7 млрд евро расходов, которые Минэкономики ФРГ выделяет на первую часть постановления – немного более сложную проверку отопления с обследованием, среди прочего настроек температуры. В среднесрочной перспективе новый регламент энергосбережения должен применяться ко всем зданиям, в которых более шести квартир, а также к нежилым помещениям площадью более 1000 квадратных метров.
Общие затраты в размере почти 10 млрд евро сопоставимы с экономией на газе в размере 8,4 млрд евро, прогнозируемой министерством на первые два года. Вместе с тем ведомство ожидает, что расходы на гидравлическую выверку составят всего 2,8 млрд евро. И то, и другое, как подчеркивает газета, считается совершенно нереалистичным. «Затраты на согласование огромны: понадобятся инженеры и специализированные монтажники систем отопления, которые будут проверять каждую отдельную комнату в каждой отдельной квартире», – сказал главный исполнительный директор GdW Ингеборг Эссер.
Однако федеральное правительство убеждено, что домовладельцев следует заставлять экономить, несмотря на рост цен на энергоносители. «Необходимая краткосрочная экономия не будет достигнута исключительно за счет добровольных мер и обязательств по сокращению потребления энергии», – говорится в постановлении. Тем не менее введение штрафа изначально не планируется. Но, например, арендаторы могут подать в суд на своих арендодателей в случае бездействия.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.