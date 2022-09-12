В США увидели выгоду от рецессии в Европе

США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, приводит мнение американских экономистов и профильных чиновников The Washington Post.

Издание цитирует неназванного представителя администрации США, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США «умеренные и управляемые» последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП, передает РИА «Новости».

«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», – говорится в публикации.

«Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», – сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.

Более скверный для США сценарий, по версии опрошенных изданием экспертов, – отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений. «Это толкнет экономику [США] в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика [США] не может переварить пять долларов за галлон», – цитирует издание экономиста из Moody»s Analytics Марка Занди.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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