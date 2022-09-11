В Черногории предложили ввести визы для россиян

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян.

«Черногория – преданный партнер ЕС, поэтом глава МИД уверен, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в данном решении, как было и раньше», – приводит его слова «Рен ТВ».

Отмечается, что, если Черногория поддержит предложения Ранко Кривокапича, что россияне смогут въезжать в страну только, получив визу.

Напомним, что между Россией и Черногорией с 2008 года действует безвизовый режим. Граждане РФ могут прибывать в страну и находиться в ней до 90 дней на основании проездного документа, в том числе заграничного паспорта.

Напомним, ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.