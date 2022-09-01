Минобороны: Завершается уничтожение украинских диверсантов у Запорожской АЭС

Для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию на побережье Каховского водохранилища высадились две группы ВСУ численностью 60 человек, в настоящее время завершается уничтожение диверсионной группы, сообщили в Минобороны России.

«Киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В 6 часов 20 минут на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным Минобороны, для уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских Вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы.

Также была предпринята еще одна попытка захвата станции. «В нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими Вооруженными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», – сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что киевским режимом заблокирован проезд миссии экспертов МАГАТЭ с подконтрольной территории на Запорожскую атомную электростанцию. Украинской артиллерией ведутся обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС, отметили в ведомстве.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», – подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

До этого глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.

При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.

Между тем, по словам главного совета региона Владимира Рогова, миссия МАГАТЭ подъехала к блокпосту на линии разграничения для перехода в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.

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