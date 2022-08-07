В Кремле отреагировали на переизбрание Дворковича главой FIDE

Переизбрание Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», – сказал представитель Кремля, комментируя итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE, передает ТАСС.

Песков отметил, что заранее никто не мог быть уверен в таком результате, «это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично». «Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», – резюмировал Песков.

В воскресенье сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.

Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.