Экс-министра здравоохранения Республики Алтай арестовали за взятку

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов заключен под стражу по делу о взятках, сообщили в СУСК России по региону.

«На основании ходатайства следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления в отношении него (Павла Решетова – прим. ВЗГЛЯД) Горно-Алтайским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – приводит сообщение РИА «Новости».

В Республике Алтай возбуждены уголовные дела в отношении Павла Решетова и двух других работников медицинских учреждений республики.

«Каждому из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», лично получил от учредителя ООО «Данарт», действовавшего в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества, взятку в крупном размере в сумме не менее 400 тыс. рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО «Данарт» государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией», – уточнили в СУСК.

Аналогичные преступления совершены в разные периоды времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тыс. рублей и 200 тыс. рублей. По факту дачи взятки медицинским работникам возбуждены уголовные дела по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой. В совершении указанных преступлений обвиняются учредитель и генеральный директор компании «Данарт», а также другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования.

В ведомстве отметили, что Павел Решетов вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. «В отношении иных обвиняемых, каждый из которых дал признательные показания, в качестве меры пресечения следователем избрана подписка о невыезде», – добавили в пресс-службе.

В пятницу источник в правоохранительных органах региона сообщил, что Павла Решетова задержали по делу о взятках, заведено сразу несколько дел.