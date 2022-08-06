Упавшая из-за непогоды остановка сломала плечо жительнице Петербурга

Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу

Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.

«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», – написал tunctunc. Комментарии интернет-пользователей передает РИА «Новости».

«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», – написал еще один из пользователей.

«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», – заметил другой комментатор.

«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», – подчеркнул пятый читатель.

«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», – заключили пользователи.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

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