Водительские удостоверения начали обменивать в Херсоне

В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184. сообщили в областном ГУМВД.

«На улице Вишневая, 22 с 9 до 18 часов мы ждем жителей Херсона. Государственная услуга будет оказана в первую очередь жителям Херсона, получившим российские паспорта. Херсонцы с украинской регистрацией ТС получат временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя областного ГУМВД.

По его словам, для получения госуслуги по замене водительского удостоверения нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, при его отсутствии – подтверждение обучения в автошколе.

«Для регистрации транспорта нужно предоставить его для осмотра для идентификации и проверки соответствия конструкции представленным документам, паспорт гражданина РФ и регистрационный документ владельца транспорта. В случае нотариальной доверенности – паспорт доверенного лица. Не имеющие паспорт гражданина РФ могут получить временные документы на право управления транспортом. Таким гражданам будут выдаваться временные водительские удостоверения и регистрационные знаки», – отметил представитель ГУМВД.

При обмене не потребуется медсправка и оплата госпошлины, уточнил он.

«Граждане РФ получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали (украинский) паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области», – пояснили в ведомстве.

Регистрация автомобилей упрощена и техосмотр не обязателен. Достаточной мерой является осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.

По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, более точная информация о кодах региона на госномерах автомобилей может быть определена после того, как область станет частью Российской Федерации.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

Также в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов.

Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.

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