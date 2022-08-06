Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» стали новыми членами клуба «Эльбрус»

В Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России «Эльбрус», где было 106 победителей четвертого сезона флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России». Состоялось посвящение в члены общества.

«Целями клуба Лидеров России и целями каждого человека, который носит звание победителя этого конкурса, являются: главное, служить своей стране и народу, вторая – быть успешным, потому что это конкурс амбициозных и ярких людей, третья – служить примером честности, патриотизма, правильного отношения к стране, окружающим и собственной жизни, четвертая – не останавливаться в развитии, передавать свой опыт и самим становиться наставниками, и пятая – командная работа и взаимопомощь»,– сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии открытия общего собрания клуба Лидеров России «Эльбрус».

По словам гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, важно, чтобы после победы в конкурсах выпускники проектов не останавливались на достигнутом.

«Сегодня к клубу присоединились еще 106 человек – те, кто выиграл в четвёртом сезоне конкурса. У нас прошло символическое посвящение в члены клуба – мы связались друг с другом при помощи символа клуба – карабина, так как одним из ярчайших событий в жизни участников клуба является восхождение на высочайшую вершину России и Европы – Эльбрус. Теперь в клубе уже 442 человека», – сказал Комиссаров.

Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова отметила, что многие победители четвертого сезона уже принимают активное участие в жизни сообщества.

Во время церемонии посвящения члена клуба «Эльюрус» - победители и финалисты конкурса совершили сцепку карабинами, символизируя единение и готовность прийти на помощь.

Слова напутствия и поздравления победителям четвертого сезона конкурса «Лидеры России» передал по видеосвязи Виталий Хоценко, глава правительства ДНР, финалист конкурса «Лидеры России».

«Я и сам прошел через конкурс, был финалистом второго потока и со многими остаюсь на связи до сих пор, многие помогают в нормализации жизни в Донецкой народной республике. Здорово, что многие из сообщества Лидеров России участвуют в реализации социально значимых проектов, сегодня они также принимают активное участие в проектах по восстановлению Донбасса. Я желаю вам доброго пути и помните, что Россия – страна возможностей», – сказал Хоценко в видеообращении.