В Музее НАТО рассказали о гибридной войне США с Венесуэлой

Историки рассказали, как Вашингтон последние 20 лет безуспешно пытается изменить политический курс Венесуэлы.

Двадцатилетнее давление США на Венесуэлу началось с прихода к власти президента Уго Чавеса в 1998 году. Он быстро стал самым известным, важным и влиятельным латиноамериканским лидером левого толка, своего рода новым символом борьбы против навязанных Америкой «неоимпериалистических» порядков. Вашингтон пытался сместить Чавеса с поста с 2002 года и даже после его смерти не оставил попыток изменить политический курс страны. Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» рассказывают, почему США так и не смогли смириться с Уго Чавесом и его наследием – «боливарианским социализмом», и какими методами пытались сместить демократически избранного президента, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Конфликт с Венесуэлой был частью противоборства Вашингтона с так называемым левым поворотом в странах Латинской Америки в конце 1990-х годов и в начале XXI века. В американской политической мысли тогда появился термин «Розовый прилив» (Рink Tide). Им обозначали приход к власти во множестве стран Центральной и Южной Америки, Карибского региона если не явных коммунистов и социалистов, то партий и лидеров с выраженным «левым уклоном» – в пользу социальных реформ, борьбы с бедностью и отсталостью всех видов за счет использования рычагов государственной власти. Заметные, хотя и весьма неровные, успехи социального развития Венесуэлы по сей день служат примером для левых политических сил в других странах.

Но главное, именно Венесуэла во главе с Уго Чавесом сумела сформулировать и представить континенту оригинальную социально-политическую доктрину – «боливарианский социализм», – апеллирующую к традиции Симона Боливара, вождя армий и народов Южной Америки в борьбе против владычества Испании (1810–1826).

Кроме того, при Чавесе Венесуэла попыталась взять под свой контроль нефтедобычу, где традиционно доминировал и комфортно себя чувствовал американский бизнес. Резко увеличив поступления в бюджет от иностранных компаний и проведя деприватизацию некогда государственной нефтяной компании PDVSA, Чавес вдвое увеличил ВВП страны (в долларовом исчислении). Дополнительные средства государство направило на социальные программы, развитие образования, культуры, здравоохранения и сферы ЖКХ.

Сильно раздражало США и стремление Чавеса создать вокруг Венесуэлы группу государств, которым были бы близки его революционные идеи. Для названия нового союза Чавес даже предложил термин «Ось добра». Провозглашение «Боливарианской альтернативы для Латинской Америки» привело к созданию объединения ALBA как своего рода «противовеса» предлагавшейся со стороны США «Зоне свободной торговли обеих Америк».

Естественно, такого рода инициативы постоянно провоцировали США на вмешательства в политический курс Венесуэлы.

Полную версию статьи читайте на сайте медиапроекта «Музей НАТО». Напомним, ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.