В Кремле назвали очевидной гибель пленных в Еленовке от рук украинских военных

Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных, России нечего скрывать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее газета New York Times написала, что высокопоставленные украинские чиновники на брифинге в Киеве изложили доказательства того, что Россия якобы готовилась к массовым жертвам за несколько дней до произошедшего. По их словам, сделанные до взрыва спутниковые снимки показывают то, что похоже на свежевырытые могилы на территории тюремного комплекса.

В свою очередь CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают: Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии.

«Мы не знаем, что это за заявление чиновников из Белого дома, это же информация CNN, но здесь можно сказать одно, что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего информацию CNN.

«И здесь есть и доказательства, и нечего здесь скрывать. Более того, вы знаете, что российская сторона предложила ООН, предложила Красному кресту на месте с этим со всем ознакомиться и провести необходимые исчерпывающие расследования», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.