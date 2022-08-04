В Госдуме раскритиковали идею возрождения магазинов «Березка»

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4 августа, четверг | Последнее обновление — 13:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
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Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас».
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Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Госдуме раскритиковали идею возрождения магазинов «Березка»
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«Негативная реакция общества на эту идею вызвана тем, что люди не понимают ее целесообразности. Это сигнал власти, к которому нужно прислушаться», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее правительство России приняло постановление об открытии магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей. В Сети их сравнивают с советскими магазинами «Березка».
«Моя личная точка зрения в этом вопросе достаточно субъективна, но я не вижу никакой потребности и необходимости в открытии аналогов «Березки». Если это создается исключительно для большего удобства дипломатического корпуса, то, я считаю, что это не самая обездоленная часть людей, проживающих на территории Российской Федерации», – рассказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«Думаю, сотрудники дипломатических ведомств в состоянии себя обеспечить и безо всяких преференций, которые им пытаются таким образом создать. Если же в этом есть какая-то экономическая обоснованность, то она непонятна ни мне, ни широкому кругу граждан», – отметил собеседник.
«Власть должна слышать реакцию людей. Если эта реакция негативна и имеет под собой реальное основание, то значит к ней стоит прислушаться. То, что люди не понимают мотивацию этого решения – это сигнал», – полагает Морозов.
«Нужно прислушаться к мнению общества и, если решение все-таки рациональное, то разъяснить его людям, сделать его более понятным, аргументировать. Может это как-то переубедит людей. Но я пока объяснений этому не слышал, поэтому у меня тоже такая реакция», – заключил он.
Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».
При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.
Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».
Сообщения об этом вызвало разные оценки в российском обществе. По мнению эксперта Алексея Баженова, такая идея «не означает возврата к советским магазинам «Березка».
«Конечно, означает», – возражает телеведущий Владимир Соловьев. «А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Идеологически очень странное решение. То есть российским гражданам вход воспрещён? Дискриминацией попахивает», – добавил он.
С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас. «Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
«Сейчас эта идея очень рискованная с точки зрения репутации: слишком уж похожа на сегрегацию. Об этом бы в первую очередь подумать», – добавляет в свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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Финляндия решила не отказываться от русского стандарта колеи железных дорог
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Финляндия не будет следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский», заявил министр транспорта и коммуникаций республики Тимо Харакка.
«Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, они экономически невыгодны и эксплуатационно нецелесообразны. Совершенно очевидно, что наши особые обстоятельства должны быть приняты во внимание», – передает его слова ТАСС.
Международные грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки из Финляндии идут только в Россию. Предложение ЕК к Финляндии связано со стремлением Брюсселя внести изменения в руководящие принципы по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) «в связи с изменившейся политической ситуацией в мире».
При этом власти Финляндии считают, что новые правила не должны распространяться на страну.
Европейская ширина колеи составляет 1435 мм. Финские железнодорожные линии значительно шире – 1524 мм, что соответствует принятым в России и других странах бывшего СССР стандартам.
Причиной этого является то, что «русский стандарт» был утвержден на территории Российской империи еще в XIX веке, когда Финляндия входила в ее состав в качестве Великого княжества Финляндского.
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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В G7 решили рассмотреть варианты запрета перевозки российской нефти
Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – цитирует заявление стран РИА «Новости».
Кроме того, G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
Также страны «семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. «Мы и далее будем сокращать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России, а также помогать другим странам, которые хотят диверсифицировать свои поставки», – говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Швейцарию обвинили в нарушении конституции из-за санкций против России
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Принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – приводит РИА «Новости» слова Зомер.
Партия UDC занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в Сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.
Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.
Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.
«Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией», – также сообщается в заявлении правительства.
В марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Швейцария
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ЕС рекомендовал импортерам указывать в договорах отсутствие в нефти российской составляющей
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Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей, иначе импортер будет нести ответственность за любые неверные заявления, говорится в Официальном журнале ЕС.
Как пишет «Коммерсант», ЕС напомнил, что российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под эмбарго, а импортеры несут ответственность за его соблюдение.
«Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортеры несут договорную ответственность за любые неверные заявления», – говорится в документе.
Экономическим операторам рекомендовали внимательнее проверять сырье, чтобы гарантировать, что сырая российская нефть не будет импортирована, даже если она смешана с большей частью нефти из третьей страны. Им предстоит доказать, что это так, за исключением случаев, когда невозможно определить точную долю топлива, происходящего не из России. Как отмечается в документе, это можно сделать, установив происхождение нефти или проведя химические анализы.
В случае если смешанный продукт поставляется в ЕС, импортер должен точно определить долю российской и нероссийской нефти в нем. Тогда к отгрузке будет допущено то количество, которое соответствует нероссийской доли. Оставшейся части груза будет отказано во въезде на таможенную территорию Евросоюза. Если определить точную долю российской нефти невозможно, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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МИД Швеции решил вызвать посла России за пост о погибшем на Украине наемнике
Министерство иностранных дел Швеции вызовет на этой неделе представителя российского посольства в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ, сообщили в ведомстве.
«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным издания «Дагенс нюхетер», с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. Спикер по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юар Форсель считает, что комментарий – «часть психологической атаки России на Швецию». Представитель Партии центра Керстин Лундгрен полагает, что речь идет о том, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.
25 июля в комментарии в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство России в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».
В посольстве заявили, что тот факт, что он, будучи иностранцем, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».
В дипведомстве предупредили, что граждан Швеции, которые остаются в рядах ВСУ, «с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания».
19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе. По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
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Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Финские власти рекомендовали магазинам не продавать санкционные товары россиянам
Финским магазинам следует проверять паспорта покупателей перед продажей и не продавать россиянам санкционные товары, соответствующие рекомендации дал финский МИД.
Речь идет о товарах, которые российские граждане планируют ввозить в Россию, сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, передают «Известия».
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», – уточнили в МИД страны.
Ранее в Финляндии заявили, что не будут следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».
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В Молдавии заявили об обсуждении с Киевом закупки 100% электроэнергии
Кишинев обсуждает с Киевом возможность закупки 100% объема необходимой электроэнергии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, к сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии», – передает РИА «Новости».
Спыну отметил, что такая ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.
Молдавия традиционно закупает 70–80% необходимого объема электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья и с 2005 года входит в состав «Интер РАО». Однако в последнее время контракты с Молдавской ГРЭС заключали на один-два месяца лишь на 70% объема, недостаток восполнялся за счет Украины.
Напомним, с 4 июня компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС, начала поставлять электроэнергию в Молдавию.
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Аналоги советских магазинов «Березка» решили открыть в России
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Правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей.
Такие товары будут доступны дипломатическим представительствам, консульствам, представительствам государств при международных организациях, а также международным организациям или их представительствам в России. Они также будут продаваться самим дипломатам, консулам и членам их семей, сотрудникам остальных указанных организаций, передает ТАСС.
Товары могут продаваться в таких магазинах за российские рубли, доллары США или евро. Но доступна будет только продукция, подпадающая под таможенную процедуру беспошлинной торговли, – в соответствии с российскими законами и правом Евразийского экономического союза.
При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.
Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».
Ранее правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза.
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Французский писатель заявил о поставке Парижем оружия неонацистам на Украине
Франция, где запрещена свастика и нацистская символика, поставляет оружие неонацистам на Украине, рассказал волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.
«Все вместе мы боролись с неонацизмом, мы пожертвовали миллионами жизней. Но сегодня Европа, которая, я вижу, занимается вооружением подобных неонацистских формирований, батальонов, которые нам удалось стереть с лица земли после 1945 года. С геополитической точки зрения все интересы, которые затрагиваются, идут перед интересами человеческих жизней, неонацистские интересы превыше всего сейчас», – отметил он в ходе брифинга «Международный общественный трибунал по Украине и решение Верховного суда РФ по признанию полка «Азов» террористической организацией», передает РИА «Новости».
«Во Франции запрещено ношение свастики, нацистской символики. Так как же объяснить, что французское правительство спонсирует и поставляет оружие военным образованиям, носящим те самые нашивки, запрещенные французским законом?» – добавил Боке.
Ранее французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче.
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