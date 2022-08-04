В Госдуме раскритиковали идею возрождения магазинов «Березка»

«Негативная реакция общества на эту идею вызвана тем, что люди не понимают ее целесообразности. Это сигнал власти, к которому нужно прислушаться», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее правительство России приняло постановление об открытии магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей. В Сети их сравнивают с советскими магазинами «Березка».

«Моя личная точка зрения в этом вопросе достаточно субъективна, но я не вижу никакой потребности и необходимости в открытии аналогов «Березки». Если это создается исключительно для большего удобства дипломатического корпуса, то, я считаю, что это не самая обездоленная часть людей, проживающих на территории Российской Федерации», – рассказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Думаю, сотрудники дипломатических ведомств в состоянии себя обеспечить и безо всяких преференций, которые им пытаются таким образом создать. Если же в этом есть какая-то экономическая обоснованность, то она непонятна ни мне, ни широкому кругу граждан», – отметил собеседник.

«Власть должна слышать реакцию людей. Если эта реакция негативна и имеет под собой реальное основание, то значит к ней стоит прислушаться. То, что люди не понимают мотивацию этого решения – это сигнал», – полагает Морозов.

«Нужно прислушаться к мнению общества и, если решение все-таки рациональное, то разъяснить его людям, сделать его более понятным, аргументировать. Может это как-то переубедит людей. Но я пока объяснений этому не слышал, поэтому у меня тоже такая реакция», – заключил он.

Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».

При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.

Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».

Сообщения об этом вызвало разные оценки в российском обществе. По мнению эксперта Алексея Баженова, такая идея «не означает возврата к советским магазинам «Березка».

«Конечно, означает», – возражает телеведущий Владимир Соловьев. «А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Идеологически очень странное решение. То есть российским гражданам вход воспрещён? Дискриминацией попахивает», – добавил он.

С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас. «Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

«Сейчас эта идея очень рискованная с точки зрения репутации: слишком уж похожа на сегрегацию. Об этом бы в первую очередь подумать», – добавляет в свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД