Наблюдателей призвали к участию в тестировании системы дистанционного голосования

Тестирование федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) началось с 8.00 и продлится до 20.00 1 сентября. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов призвал наблюдателей уделить это время тренировке работы с порталом наблюдения.

Артамонов также призвал партии к большей активности в выдвижении наблюдателей за ДЭГ, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Он также рассказал о процедуре получения статуса наблюдателя за ДЭГ. Так, кандидаты самовыдвиженцы могут зарегистрировать своих наблюдателей через систему Госуслуг, партиям и общественникам необходимо направлять соответствующие заявки в ТИК ДЭГ.

Говоря об алгоритмах работы, Артамонов обратил отдельное внимание на то, что наблюдатели от самовыдвиженцев, которые должны следить за одной кампанией, смогут осуществлять мониторинг и выгрузку файлов с данными системы своими силами. В то же время наблюдателям от партий и общественникам лучше воспользоваться специальной утилитой для загрузки и сравнения данных, поскольку массив информации, который им необходимо будет анализировать, достаточно велик.

Окончательную версию утилиты для наблюдателей Артамонов обещал представить партиям и общественным штабам в срок до 2 сентября.

Заместитель председателя ТИК ДЭГ повторил тезис о необходимости в процессе наблюдения уделять особе внимание контролю за стабильностью и бесперебойностью работы системы ДЭГ, одним из показателей которой является распределение активности избирателей внутри системы. Нехарактерные для конкретного времени суток пики или, наоборот, провалы могут свидетельствовать о техническом сбое.

При этом как уточнил Артамонов, вероятность подмены данных в электронных бюллетенях полностью исключена: наблюдатели обладают возможность сравнить массивы данных в процессе и по итогам голосования вплоть до сопоставления идентификаций конкретных транзакций и удостовериться, что никаких изменений в систему не вносилось. Сам избиратель может проверить, был ли принят его бюллетень и был ли его голос учтен в системе по уникальному идентификатору транзакции, который он получает, проголосовав.

По словам Артамонова, поскольку шифрование данных происходит на устройстве избирателя, тот или иной идентификатор транзакции сопоставить с конкретным избирателем невозможно, что полностью гарантирует тайну голосования и при этом исключает возможность подмены данных.