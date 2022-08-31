Мигранты пойдут под суд за изнасилование и убийство пенсионерки под Сергиевым Посадом

Двое приезжих из стран ближнего зарубежья пойдут под суд в Подмосковье за изнасилование и убийство пенсионерки в поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Одному из обвиняемых грозит пожизненное заключение, другому – более 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Мособлсуд для рассмотрения по существу», – следует из релиза.

По данным следствия, 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от садоводческого товарищества «Магистраль-2» у поселка Бужаниново обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам удалось задержать подозреваемых граждан из соседних государств.

Выяснилось, что 11 сентября 2021 года 34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома, расположенного в с. Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа, пытался изнасиловать женщину, но испугался и убежал. На следующий день он со своим знакомым в лесополосе у СНТ «Приозерный» избили 67-летнюю женщину, изнасиловали ее и похитили мобильный телефон. Один из злоумышленников убил женщину.

Преступление вызвало большой общественный резонананс. Группа жителей Бужанинова собралась у общежития, где проживают мигранты, люди требовали их выселения.