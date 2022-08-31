Минздрав: Заболеваемость гриппом этой осенью будет выше обычного

В этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом в мире, российское министерство здравоохранения уже закупило вакцину, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом, вакцина уже сегодня доступна», – цитирует Мурашко ТАСС.

Он отметил, что вакцина против гриппа поступает в регионы и для детей, им рекомендуется своевременно привиться.

Лицам старшего возраста медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, уточнил министр.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечала, что в связи с резким похолоданием, в период адаптации, в первые недели осени, россиянам следует избегать общественных мест или носить медицинские маски, стараться не злоупотреблять вредными привычками, не промокать и не переохлаждаться.