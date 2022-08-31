Иммунолог рассказала, как не заболеть при резком похолодании

В связи с резким похолоданием, в период адаптации, в первые недели осени, россиянам следует избегать общественных мест или носить медицинские маски, стараться не злоупотреблять вредными привычками, не промокать и не переохлаждаться, рассказала газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Грядет похолодание, поэтому, чтобы не заболеть в первые дни осени, и детям, и взрослым необходимо одеваться в соответствии с погодой, избегать длительных переохлаждений, стараться не промокать под дождем или хотя бы не ходить долгое время в мокрой одежде или обуви», – рекомендует Логина.

Учитывая, что сейчас начинаются рабочие дни, университет, школа, детские сады, будут большие скопления людей в транспорте, зданиях, а значит создаются благоприятные условия к распространению вирусных инфекций, причем в первую очередь респираторных, таких как грипп и коронавирус, продолжает иммунолог. В связи с этим в общественных местах стоит хотя бы первое время носить медицинские маски или респираторы, а также стараться избегать больших скоплений людей. При появлении признаков инфекции (температуры, кашля, заложенности носа) следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Никаких дополнительных таблеток и витаминов пить не надо. Летом все отдыхали, более-менее рационально питались, потому что было много свежих овощей и фруктов, поэтому в этом плане соблюдаем обычный образ жизни. Взрослым необходимо ограничить вредные привычки на период адаптации организма к холоду, ну или хотя бы не злоупотреблять ими», – заключила врач.

Ранее синоптики предупредили россиян о резком похолодании с 1 сентября. Начиная уже с 31 августа погода в российской столице испортится, температура воздуха будет 18–23 градуса. В первый день осени столбики термометров опустятся до плюс 10–15, а также ожидается дождь и промозглый ветер.