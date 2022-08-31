Стали известны подробности дела актрисы Асмус

Актер Краско призвал Галкина вернуться в Россию вслед за Пугачевой

Юмористу Максиму Галкину нужно вернуться в Россию, поскольку никто из отечественных знаменитостей не способен заменить его в эфире, он обладает редким талантом и недюжинным интеллектом, заявил актер Иван Краско.

Он отметил, что предполагал скорое возвращение Пугачевой в Россию и обрадовался ее приезду, хотя он поддержал бы любой выбор артистки. При этом он ждет, когда вернется Галкин, поскольку не только он сам, но и «вся страна» будет скучать без передач с участием юмориста, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Prozvezd.info.

Краско считает, что Галкин обладает редким даром, который заключается в его способности работать в любом жанре, и привел в пример его участие в программах «Лучше всех» и «Точь-в-точь», подчеркнув, что он везде становится лучшим. Как заметил актер, он перестал смотреть программу «Сегодня вечером», когда ее перестал вести Галкин.

Кроме того, Краско считает, что юморист обладает «недюжинным интеллектом». Актер убежден, что «художников» уровня Галкина и Пугачевой, способных слышать свое время и олицетворяющих свою эпоху, никак нельзя терять. А те, кто сочиняет «разные скабрезности» про них, то, по мнению Краско, просто им завидуют.

Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».

Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.

После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес.