Шольц рассказал о «долге немцев» перед Горбачевым

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31 августа, среда | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
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Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е.
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Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины.
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шольц рассказал о «долге немцев» перед Горбачевым
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаления в связи с кончиной Михаила Горбачева и отметил, что немцы в долгу перед ним.
«Михаил Горбачев умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других», – передает РИА «Новости» сообщение Шольца в Twitter (запрещен в России).
Шольц добавил, что на своей родине Горбачев «не получил того уважения и признательности, которых он заслуживает», отметив, что «Германия склоняется перед ним».
«Мы, немцы, в огромном долгу перед ним – потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии», – заявил канцлер.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в свою очередь отметил влияние первого президента СССР на прошлый век и сегодняшнюю Европу.
«Михаил Горбачев был человеком мира и воплощением провидца. Вряд ли кто-либо еще так повлиял на прошлый век или сегодняшнюю Европу, как он. Его наследие остается, и сегодня оно важнее, чем когда-либо», – высказался он.
Как отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, с кончиной Горбачева мир потерял мужественного реформатора.
«С уходом из жизни Михаила Горбачева мир потерял мужественного реформатора, чье влияние на мировую историю было огромным. За свою роль в прекращении холодной войны и гонки ядерных вооружений он получил Нобелевскую премию мира. Мои мысли с семьей господина Горбачева», – заметил он.
Ранее лидеры зарубежных стран выразили слова соболезнования семье и близким Михаила Горбачева в связи с его кончиной, отметив его как одного из самых выдающихся деятелей XX века. Среди них: президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, глава МИД Швеции Анн Линде, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Стали известны подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном
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«Командование ВС Украины больше заботит медийный эффект, нежели реальная обстановка на поле боя. Их цель – поднять флаг хоть над каким-то населенным пунктом», – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков. Ранее ВСУ перешли в якобы наступление на херсонском направлении и с вечера воскресенья ведут обстрелы нескольких городов.
«Вчера началось ожидаемое и давно анонсируемое киевским режимом «контрнаступление» ВСУ. Но контрнаступлением это назвать сложно, поскольку наши войска на том участке не наступали с марта, фронт был статичен», – рассказал военный журналист Роман Сапоньков, находящийся в зоне боевых действий.
«Впервые за пять месяцев на этом участке была попытка полноценного наступления противника. ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты. Основной удар наносился со стороны Великой Александровки и Давыдова Брода. Там ВСУ удалось навести понтонные переправы, через которые были переброшены большие силы пехоты и бронетехника», – отметил собеседник.
«Отвлекающие удары были нанесены со стороны Посад-Покровского и Киселевки – это николаевская трасса на Херсон, а также со стороны Нововоронцовки – этот населенный пункт расположен на трассе между Кривым Рогом и Новой Каховкой. Наступление везде было отбито», – добавил он.
«Со стороны главного удара ВСУ, то есть в районе Давыдова Брода, союзные силы ЛНР и ДНР отошли с позиций, оставив две деревни: Андреевка и Сухой Ставок. Деревни были заняты ВСУ и к ним было переброшено подкрепление в целях развить наступление и расширить прорыв, однако этого им сделать не удалось», – продолжил собеседник.
«В ответ на это со стороны российского командования были переброшены подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией, а также развернуты дополнительные артиллерийские части. И по состоянию на вчерашний вечер, у противника больше не было успеха на этом направлении. Вооруженные силы Украины вчера прошли несколько километров и больше развивать успех им было некуда. Сегодняшний день покажет, что будет происходить на этом направлении», – уверен журналист.
«Вместе с тем у российской армии там достаточно сил, поэтому продвижение противника маловероятно. Кроме того, соотношение нашего артиллерийского огня против украинского – кратное. На один снаряд ВСУ мы отвечаем двумя, тремя или пятью, при таком разрыве в артиллерийской мощи противник не сможет далеко продвинуться», – добавил он.
«Поэтому у украинского командования есть надежда, скорее, на медийный успех. Главная цель сейчас – это поднять флаг над относительно крупным населенным пунктом, например, над Давыдовым Бродом. Это будет иметь сильный медийный эффект среди украинского общества», – отметил Сапоньков.
Комментируя обстановку в самом Херсоне и в Новой Каховке, собеседник обратил внимание на интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. «Ведутся обстрелы высокоточными ракетами, удары наносятся в первую очередь по мостам и прилегающей инфраструктуре, чтобы отрезать города по эту сторону Днепра от снабжения», – сказал он.
«Порядка 50–60% ракет сбивает российская система ПВО. Ни один из обстрелов не смог разрушить опоры или пролеты моста. Обычно запускают по мосту пакет из 12–18 ракет и только 4–6 ракет попадают по мосту, нанося повреждения дорожной части», – рассказал собеседник.
«Единственное, чего добились войска противника, так это того, что мосты перестали постоянно чинить. Изначально обстрелы велись только ночью, а днем мосты чинились и поддерживались в эксплуатационной готовности. Однако когда после дневных ударов погибли местные рабочие, которые ремонтировали мост, после этого его перестали чинить, чтобы не подвергать людей риску и опасности», – отметил журналист.
«Вместе с тем, безусловно, переправы через Днепр есть и продолжают свою работу – сейчас у нас наведены понтонные мосты и паромные переправы. Техника движется, осуществляется снабжение нашей группировки. Надо понимать, что ударами по мостам были ущемлены потребности в первую очередь мирного населения. Нарушилась логистика и увеличились сроки подвоза гуманитарной помощи и продуктов», – добавил он.
Собеседник также подчеркнул, что в целом ситуация в Херсоне спокойная. «Вместе с тем «наступлению» ВСУ предшествовала мощнейшая медийная подготовка. Они обещали сначала разнести мосты, затем отключить свет и после этого наступать. С мостами не получилось, но удары есть, электричество действительно начало поступать с перебоями, и люди испугались возвращения Украины», – рассказал он.
«Население очень внимательно следит за сводками с фронтов, поэтому мы надеемся, что сегодня-завтра наши Вооруженные силы смогут обнадежить местное население. Есть все основания быть уверенными в том, что морально-психологический настрой местных жителей будет становиться позитивнее», – заключил Сапоньков.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины продолжили обстрел Херсонской области. Сообщается, что в Херсоне прогремело не менее восьми взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток вторжения украинских сил.
Чиновник сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
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При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих
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В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харькове, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять – «Ольха» и четыре – «Ураган», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25.
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Эксперт оценил тактику наступления ВСУ под Херсоном и в ДНР
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«Нет никакого сомнения в том, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы. Таким образом они пытаются заставить наши войска разрываться между трех огней», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ осуществили схожие тактические маневры под Херсоном и в ДНР, используя на каждом из участков по 20 танков и до нескольких батальонов пехоты для прорыва линии обороны союзных армий.
«Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения. Привлекаемые танки выполняют роль огневой поддержки. И в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва. Там помимо танков есть еще бронетранспортеры, а также небольшая поддержка РСЗО», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
По словам собеседника, налицо «западные стандарты ведения боя». «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – заверил он.
«Согласно задумке ВСУ, надо создать такую ситуацию, в которой нашим войскам пришлось бы разрываться между трех огней. Тогда, вероятно, мы могли бы дать слабину по одному из направлений, а ВСУ развили бы тактический успех. Но все это выглядит несерьезным, когда дело доходит до реализации», – сказал эксперт.
«Говорить об успехах ВСУ в попытке захватить какой-то город не приходится. Это своего рода иллюзия серьезного контрнаступления. Но «серьезное» делается с участием больших сил. Я думаю, что анонсированное Зеленским наступление в результате может случиться на другом направлении», – отметил собеседник.
«Также не стоит забывать о том, что в рамках спецоперации у нас активно работает авиация. Так что действия отдельных батальонов, между которыми расстояние в несколько десятков километров, нельзя назвать успешной тактикой», – заключил Леонков.
Во вторник стало известно о том, что в результате разгрома украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. В частности, за сутки силами ВС России были уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодемы в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодемы ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине
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В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.
По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.
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В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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СВУ и американское оружие нашли на месте ликвидации члена вооруженной группы в Херсоне
Правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства (СВУ), арсенал оружия, в том числе американского производства, а также боеприпасы к нему в доме в Херсоне, где во вторник ликвидировали члена вооруженной группы.
У членов вооруженной группы обнаружили автомат Калашникова, три пистолета, два гранатомета американского производства, снаряжение с натовской маркировкой, боеприпасы, гранаты, коробку с петардами и металлическими шариками, которые могут использоваться в качестве поражающих элементов при изготовлении взрывного устройства, передает ТАСС.
«Информацию о том, что в этом доме скрывались вооруженные люди, нам сообщили местные жители», – сказал представитель правоохранительных органов на месте проведения следственных действий.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем.
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Вернувшийся домой раненный на Украине британец рассказал о службе в ВСУ
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Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но смог вернуться домой.
Согласно порталу SurreyLive, бывший британский военный едва избежал смерти после того, как был дважды ранен в ходе минометного обстрела. Его голень «разорвало на куски», осколки повредили сухожилия и нервы на левой ноге, передает РИА «Новости». Наемник получил множественные осколочные ранения.
По словам Гриффитса, во время его пребывания в больнице на Украине власти наградили его медалью. Он уже вернулся домой в Британию, где ему предстоят многочисленные операции. Врачи оценивают на 50% вероятность того, что он вновь сможет поднять левую ногу.
Наемник утверждает, что для поездки на Украину он уволился с работы и продал автомобиль. Когда Гриффитс прибыл в Польшу, он встретился с двумя британцами, которые тоже направлялись на Украину. Один из них, человек с военным прошлым, посоветовал наемнику вернуться в Британию, поскольку набор солдат на Украине «шокирует», а в войсках много гражданских, «которые просто играли слишком много в Call of Duty».
Гриффитс утверждает, что его «команда» все еще на Украине. На днях он получил новость о гибели одного из своих товарищей.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Стало известно место похорон Горбачева
Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил знакомый с пожеланиями близких политика.
«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, – рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.
Ранее во вторник на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Физик-ядерщик рассказал о последствиях крупнокалиберного попадания в ЗАЭС
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При аварии на Запорожской АЭС может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, комментируя попадание снаряда в крышу одного из зданий ЗАЭС.
Украинские войска утром во вторник обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции крупнокалиберной артиллерией. В крышу одного из зданий ЗАЭС попал снаряд. В администрации Энергодара уточнили, что в этой постройке хранится топливо для реакторов.
«Запорожская АЭС очень похожа на Ростовскую, и большинство зданий однотипны. Это старый советский проект ВВЭР-1000. Единственное отличие в том, что на Ростовской четыре энергоблока, а на Запорожской – шесть, и там же находится открытое хранилище отработанного ядерного топлива, которого нет на Ростовской станции», – говорит Ожаровский.
Он рассказывает, что защитные оболочки самих реакторов могут выдержать обстрелы из стрелкового оружия и мелкокалиберной артиллерии. Однако они могут быть повреждены при попадании снарядов калибра свыше 150 миллиметров. Остальные сооружения, в которых нет реакторов, вообще не защищены ни от каких обстрелов – они построены по аналогии с обычными неядерными цехами.
«В связи с этим артиллерийские обстрелы крайне опасны как для реакторных зданий, так и для вспомогательных сооружений, в том числе для площадки открытого хранения отработавшего ядерного топлива и для мест размещения других радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. И хочется надеяться, что приезд миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) вразумит конфликтующие стороны и обстрелы прекратятся», – подчеркивает физик-ядерщик.
Наиболее опасный сценарий, который может произойти в результате обстрела ЗАЭС, продолжает собеседник, состоится при попадании крупнокалиберного снаряда в здание реактора, который будет находиться в рабочем состоянии – в состоянии выработки электроэнергии. Так в случае повреждения первого контура корпуса реактора, что вполне реально, поскольку здания не являются бункерами и не рассчитаны на то, чтобы их обстреливали, будет разлет радионуклидов на сотни километров. При этом в документах Ростовской АЭС есть информация о том, что при наихудшем сценарии разлет радионуклидов также возможен на сотни километров (около 160–180 км).
Ожаровский отмечает, что при попадании снаряда по работающему реактору ЗАЭС не исключено повторение истории с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Напомним, что тогда разрушение несло взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Данная авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, причем как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.
«Естественно, там другой реактор, но нам же интересны последствия: сколько радионуклидов вышло в окружающую среду. И, к сожалению, при авариях на реакторах ВВЭР-1000 может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела», – заключил физик-ядерщик.
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Медведев сыронизировал по поводу запрета на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Финляндия списала ходившие в Петербург поезда Allegro
Финский государственный оператор железных дорог VR заявил о списании подвижного состава и запчастей поездов Allegro, применявшихся для поездок в Петербург.
«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
К концу июня VR уменьшила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
Также дочерние компании предприятия Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже.
В марте Финляндия останавливала движение поездов Allegro. До этого власти Финляндии решали не останавливать эти поезда, чтобы находящиеся в России финские граждане смогли вернуться домой.
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Умер Михаил Горбачев
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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в ЦКБ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – приводит слова источника в ЦКБ РИА «Новости».
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991).
Терапевт объяснил появление матерной записи в медкарте пенсионерки
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Врачи в медицинской карте пациентов не оставляют никаких секретных надписей, символов или фраз, не относящихся к здоровью пациентов, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя обнаружение матерного слова в медкарте часто вызывавшей скорую пенсионерки.
СМИ сообщают, что в Алтайском крае 89-летней пенсионерке в медицинской карте розовым маркером кто-то написал матерное слово, означающее, что она утомила. Предполагается, что такое послание оставили врачи, которым женщина надоела из-за частых вызовов скорой помощи. Надпись обнаружила ее дочь. Позже руководство алтайского министерства здравоохранения принесло извинения женщине.
«Во-первых, это, скорее всего, были не врачи, потому что на скорой помощи врачей практически нет. Скорее всего, фельдшеры или санитары могли такое сделать. Во-вторых, врачи, конечно, никаких таких или даже подобных пометок не делают», – говорит Воробьев.
Он уточняет, что за свою практику, которая длится уже более 40 лет, ничего, что не относится к здоровью пациента, он в медкартах не писал. Более того, специалист ни разу не слышал, чтобы какие-либо надписи, символы или просто фразы оставляли его коллеги-медики.
«Это даже скорее не от необразованности, а от быдловатости было сделано. Это такая степень хамства чрезмерного. Не хочу никого обелять, я не знаю обстоятельств, но это, конечно, выходит за рамки обычных вещей», – заключил терапевт.
В ноябре прошлого года в Барнауле врач одной из больниц якобы предложил пожилому мужчине отрезать ноги, а потом застрелиться. После этого пациент отказался от госпитализации и позже скончался.
Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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СМИ: Горбачев перед смертью похудел на 40 килограммов
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Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Как утверждается в статье «Комсомольской правды», Горбачев в беседах со спецкором газеты Александром Гамовым жаловался на здоровье и рассказывал про отсутствие аппетита. «Еще он говорил, что перенес четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял», – пишет Гамов.
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
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