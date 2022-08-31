Иностранные лидеры высказались о смерти Горбачева

Лидеры зарубежных стран выразили слова соболезнования семье и близким Михаила Горбачева в связи с его кончиной, отметив его как одного из самых выдающихся деятелей XX века.

«Михаил Горбачев был одним из самых выдающихся деятелей ХХ века. Он был смелым и дальновидным лидером, который изменил наш мир так, как ранее считалось невообразимым. Я был горд встретиться с ним во время его визита в Израиль в 1992 году. Искренние соболезнования его семье и друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение президента Израиля Ицхака Герцога в Twitter (запрещен в России).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида высоко оценил его вклад в дело построения мира без ядерного оружия.

«Хочу выразить свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева. Горбачев был лидером Советского Союза, он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию холодной войны. Во время первого визита в Японию в 1991 году он посетил Нагасаки, а после того, как ушел с поста президента, в 1992 году посетил Хиросиму. Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения. У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения (задуманного). Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика и вновь выражаю чувства скорби и соболезнования в связи с его кончиной», – отметил он.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в свою очередь заметил, что Горбачев сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и сделал мир более безопасным.

«С прискорбием узнал о кончине Михаила Горбачева. Он сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и сделал мир более безопасным благодаря своей дипломатии по ограничению ядерного оружия. Его имя всегда будет ассоциироваться с гласностью и перестройкой, которые и сегодня не потеряли своей актуальности», – подчеркнул он.

Как заявила глава МИД Швеции Анн Линде, Горбачев в 1985 году дал молодежи надежду на будущее без репрессий и холодной войны.

«В 1985 году Михаил Горбачев выступил на Всемирном фестивале молодежи, десятки и тысячи молодых людей, включая меня, услышали другой тон, надежду на другое будущее вдали от репрессий и холодной войны. Он изменил ситуацию», – отметила она.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал Горбачева смелым лидером, который оставил яркий след в истории.

«После ухода из жизни Михаила Горбачева мы будем помнить его как смелого лидера, который оставил яркий след в истории, выбрав реформы вместо репрессий, он внес важный вклад в мирное окончание холодной войны», – сказал он.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в эфире телекомпании NRK при этом отметила, что Горбачев запомнится как «человек, изменивший мир».

«Он открыл возможности для снижения напряженности и нового мироустройства. Мы должны продолжать работать для мира, в котором будет больше конструктивного сотрудничества, чем противостояний и конфликтов», – сказала глава МИД.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе.

«Мы помним наследие Михаила Горбачева. Человек, который посвятил свою жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе. Я хочу выразить свои соболезнования его семье, друзьям и русским людям», – сказал Мишель.

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР.

«Умер Михаил Горбачев. Беспрецедентным образом он увеличил масштаб свободы порабощенных народов Советского Союза, дав им надежду на более достойную жизнь», – отметил он.

Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.