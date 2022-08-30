ЭИСИ оценил поддержку Донбасса и освобожденных территорий со стороны регионов России

Работа по поддержке регионов Донбасса российскими регионами ведется на уровне первых лиц субъектов России, отметили эксперты Экспертного института социальных исследований на круглом столе.

В поддержке Донбасса и освобожденных территорий Украины активно участвуют и рядовые граждане страны, считающие своим долгом помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, сообщается в пресс-релизе ЭИСИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В миссию по нормализации ситуации в Донецкой, Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Украины активно включились врио глав российских регионов. В своей готовности помогать Донбассу врио демонстрируют управленческие качества, свойственные губернаторам новой волны, – близость к людям и нацеленность на решение их проблем.

Кировская область регулярно оказывает жителям Донбасса и беженцам из ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Так, 25 августа из региона в Ростов была направлена третья фура с предметами первой необходимости, общий вес которых составил 20 тонн. Кировчане отправили беженцам продукты питания, средства индивидуальной защиты, гигиены и ухода, детские товары.

Как отметил врио губернатора Кировской области Александр Соколов, в сбор помощи активно включились и жители региона, и предприниматели, и депутаты. Кроме этого, в Кировской области было собрано более полутора тысяч экземпляров художественной литературы в рамках федеральной акции «Книги – Донбассу». Акция, нацеленная на пополнение книжного фонда библиотек ДНР и ЛНР, была запущена «Единой Россией» 21 марта 2022 года. Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, посетивший Донбасс с гуманитарной миссией, до запуска акции в местных библиотеках практически отсутствовала русская литература.

В Рязанской области заботятся о беженцах, которые прибыли в регион из ДНР, ЛНР и Украины. Врио губернатора региона Павел Малков лично участвует в оказании поддержки, общается с беженцами и принимает управленческие решения, направленные на обеспечение для них комфортных условий. Еще весной в регионе по инициативе врио пункты временного размещения обеспечили доступом в интернет, чтобы у людей была возможность связаться с родными, а также благоустроили прилегающие к пунктам территории. Кроме этого, Малков инициировал оказание в пунктах временного размещения госуслуг, чтобы, в частности, обеспечить возможность получения беженцами статуса вынужденных переселенцев или российского гражданства

Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 августа доложил, что в регионе всесторонне помогают жителям ЛНР и ДНР. «У нас три пункта временного размещения и питания развернуты на 280 человек. На сегодняшний момент у нас прибыл 161 человек, 90%, если честно, по семьям, по своим родственникам. Тем не менее всю помощь мы оказываем: и продовольствие отправляем, уже более 62 тонн отправили, сейчас к 1 сентября готовимся, загрузили девять тонн учебников, ручек, пеналов, тоже отправляем. Сейчас я дал команду: в сентябре мы планируем отправить кровельные материалы. Везде вся страна сейчас готовится к осенне-зимнему периоду, считаю это необходимым, тем более там, где трудно», – сообщил врио президенту страны.

Саратовская область под руководством врио губернатора Романа Бусаргина принимает активное участие в помощи жителям Донбасса. Так, регион взял шефство над Сватовским районом ЛНР. «Оставаться в стороне нельзя. Мы – единый народ, никогда не оставим своих близких в беде», – сообщил врио. В ходе визита в район региональные специалисты оценили состояние инфраструктуры в муниципалитете и разработали план по ее восстановлению. Также Саратовская область регулярно отправляет в Донбасс гуманитарную помощь, приняла участие в кампании по оздоровлению детей из подшефной территории в летних лагерях и содействуют повышению квалификации луганских педагогов.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур убежден, что «помогать людям в беде – это у нас, сибиряков, в крови». Он принимает личное участие в формировании гуманитарной помощи и называет специальную военную операцию своей личной историей, поскольку родной племянник врио выполняет задачи в Донбассе.

Комплексную помощь жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины оказывает Тамбовская область. Регион регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные грузы, принимает на своей территории беженцев (на момент написания статьи принял порядка 2,5 тыс. человек), трудоустраивает их на тамбовских предприятиях. Помимо этого, 182 ребенка из ЛНР и ДНР находятся на летнем отдыхе в детских оздоровительных лагерях региона. Тамбовская область также занимается переподготовкой школьных учителей из республик Донбасса, адаптирует их к российским стандартам обучения. Регион взял шефство над Новоайдарским районом ЛНР. Как сообщил врио главы областной администрации Максим Егоров, «Тамбовская область всегда готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и проявить человечность и заботу о ближних».