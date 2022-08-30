Эксперт поддержал идею конкретизировать правила перевозки животных в автомобиле

Правила перевозки животных в автомобиле нужно конкретизировать и ввести определенные нормы в отношении питомцев, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, комментируя соответствующую инициативу Госдумы.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил уточнить правила перевозки животных в автомобилях, передает RT. По его мнению, в машинах необходимо использовать для питомцев контейнеры-переноски и автобоксы, что позволит водителю не только знать, где именно находится его четвероногий друг в салоне, но также это повысит безопасность самого животного в случае ДТП.

«На данный момент никаких конкретных норм в отношении животных не существует. С точки зрения закона животное не является пассажиром, это не человек, поэтому пристегивать ремнем безопасности закон его не требует. Но животные считаются грузом, поэтому на них распространяются общие правила перевозки грузов: чтобы не был ограничен обзор, ничего не мешало управлению и так далее», – говорит Радько.

Однако он замечает, что данные нормы довольно общие. В ситуации, когда собака или кошка сидят на переднем пассажирском сидении, она не загораживает обзор, не мешает осуществлять какие-либо действия, не ограничивает управление, но нужно понимать, что питомцы – существа непредсказуемые. И если в данную минуту животное сидит спокойно, то не исключено, что через секунду оно чего-то испугается, прыгнет на водителя или просто резко издаст какой-нибудь звук, который повлияет на реакцию водителя и, возможно, приведет к ДТП.

«Совершенно очевидно, что правила перевозки животных нужно как-то конкретизировать, и какие-то нормы ввести в отношении животных. Должно быть точно указано, какие животные, какого веса или размера и каким образом должны перевозиться: в переносках, боксах или специальных креслах. Потому что даже если животное ДТП не спровоцирует, оно все равно, например, сидя сзади при аварии может своим весом покалечить или даже убить пассажира на переднем кресле или водителя», – предупреждает автоэксперт.

Он подчеркивает, что абсолютно нет никакой необходимости копировать западные стандарты перевозки животных. Лучше разработать свои собственные правила и нормы, с учетом мнения российских инженеров, зоологов и других специалистов, которые объяснят, каких животных как правильно перевозить.

«Правила, которые существуют на сегодняшний день по перевозке животного в самолете, можно было бы взять за основу, но также нужно учитывать специфику автомобиля. Например, если случится авиакатастрофа, то шансов животного выжить, как бы оно не было пристегнуто, практически нет. При ДТП же или резком торможении нужно учесть, что даже если животное в переноске, оно может вылететь в лобовое стекло или просто вперед, нанести травмы пассажирам и водителю, а также самому себе, все нужно предусмотреть», – считает специалист.

Причем даже если собака или кошка весит всего пять килограммов, продолжает собеседник, то при резком торможении этот вес может усилиться многократно. А если животное большего веса, то это вполне сопоставимо с непристегнутым пассажиром.

Ранее управляющий партнер юридической компании Егор Редин предупредил россиян, что при поездке на дачу они могут получить штраф за неправильную перевозку животного. Объясняется, что питомцы в машине могут закрыть обзор водителю и создавать помехи на дороге.