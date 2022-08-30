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30 августа, вторник | Последнее обновление — 12:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсоне уничтожили группу неизвестных людей с оружием
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И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так.
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Общественная палата договорилась с НКО о наблюдении за выборами в сентябре
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Общественная палата (ОП) заключила соглашение с общероссийскими общественными объединениями и другими некоммерческими организациями (НКО) о сотрудничестве при наблюдении за выборами в единый день голосования в 2022 году. Церемония подписания документа прошла во вторник в палате.
«Наша задача – совместная организация беспристрастного, независимого общественного наблюдения в ходе проведения голосования в рамках единого дня голосования 11 сентября этого года. Сотрудничество с теми, кто здесь присутствует, уже стало хорошей, доброй традицией, и мы стараемся максимально в ходе развития процедур общественного наблюдения расширять круг различных НКО, общественных объединений и граждан, которые хотели бы принимать участие в наблюдении за выборами различного уровня», – сказала секретарь ОП Лидия Михеева, слова которой передает ТАСС.
Председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в свою очередь отметил, что, несмотря на беспрецедентное давление, которое сейчас осуществляется на Россию, политическая, электоральная система РФ, система общественного наблюдения за выборами выстояли и работают на том же уровне, что и в прошлые годы. Он напомнил, что общественные наблюдатели будут руководствоваться разработанным для них кодексом этики и золотым стандартом по общественному контролю наблюдения за выборами. «Сейчас мы заканчиваем большой цикл консультаций с общественными организациями, с политическими партиями, вносим небольшие изменения в соответствии с изменениями в законодательстве, в ближайшее время разошлем это в регионы, в наши общественные штабы, в общественные палаты», – сказал Григорьев.
Соглашение подписали Союз журналистов России, Ассоциация юристов России, Федерация независимых профсоюзов России, организация «Юристы за права и достойную жизнь человека», Российский союз молодежи, организация «Деловая Россия» и другие. Секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что организации, подписавшие во вторник соглашение, стали первыми, но не последними, кто поставит свою подпись под документом. «Многие общественные организации тоже выразили заинтересованность в сотрудничестве, но не смогли присутствовать сегодня. С ними будут еще подписаны соглашения о присоединении к основному соглашению», – сказала она.
В сентябре 2022 года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.
На финской границе начали отбирать евро у россиян
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Россияне во время пересечения границы с Финляндией начали сталкиваться с тем, что пограничники отбирают у них наличные евро. Сотрудники погранслужбы Финляндии утверждают, что на вывоз евро в Россию наложены ограничения, в качестве решения проблемы они предлагают забрать евро во время следующей поездки.
«Петербуржец Юрий в конце прошлой недели ездил по делам в Европу – летал в Белград через Хельсинки. В четверг уехал туда, а в субботу вечером возвращался обратно через Ваалимаа – Торфяновку на машине. Деньги брал с собой наличными, за границей нигде не снимал», – пишет «Фонтанка».
Юрий рассказал изданию, что, «когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы», они осмотрели автомобиль «и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?»
«Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги – рубли, динары, евро – дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию», – рассказал мужчина.
Издание отмечает, что на выбор финны предложили два пути решения проблемы.
«Первый вариант – я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант – я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», – отметил Юрий.
В свою очередь он выбрал второй вариант. Деньги забрали, с подробной описью, с указанием, какую именно сумму у него изъяли и какими купюрами. А также, по его настоянию, показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.
На русском языке в выдержке прямо прописано: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение – деньги для «личного пользования»:
«Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», – пишет издание.
В памятке указывается, что «у данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню».
В чате «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны похожие случаи изъятия валюты у россиян.
«Похожая ситуация с вывозом санкционных товаров: если купить айфон и принести его на такс-фри с чеком, то почти со 100-процентной вероятностью можно его лишиться, но большинство путешественников просто выбрасывают коробку и снимают пленки», – заключает издание.
Ранее премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС.
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Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.
Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.
Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».
«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».
«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.
Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.
«Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.
Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.
Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» Минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
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В Минобороны назвали потери ВСУ в ходе провалившегося наступления Украины под Херсоном
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Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».
Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», указал Стремоусов.
Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Венгрия решила изменить договоренности с Газпромом
Венгрия рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство «Рейтер».
По его словам, Венгрия продолжит переговоры с Газпромом и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября. Цитат министра агентство не приводит, сообщает ТАСС.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.
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В Херсоне рассказали о потерях украинских войск в боях
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«С фронтов поступают вести о попытках ВСУ робко наступать на отдельных направлениях. Одновременно с этим российские военные вовлекают противника в огневые мешки и контратакуют», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсоне. Ранее власти региона опровергли сообщения украинской стороны о наступлении ВСУ на Херсон.
«В районах населенных пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – сообщил из Херсона находящийся там первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«В это же время обозленное украинское командование без разбору бьет по населенным пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода «Заря» в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в Шляхово», – рассказал собеседник.
Заявления украинского военного руководства о якобы широкомасштабном наземном наступлении на херсонском направлении – это фейк, подчеркнул Малькевич. «В интернете распространяются постановочные видео о якобы успешных действиях ВСУ, однако эти кадры взяты из архивных материалов на других направлениях, – пояснил собеседник. – Данные фейки сделаны для внутренней аудитории Украины и оперативно разоблачаются опытными пользователями».
Российские военные «так долго ждали широкомасштабного, обещанного Киевом, контрнаступления в Херсонской области, что уже устали ждать и сами же пошли в атаку», отмечает Малькевич. «За неделю освобождены еще два населенных пункта на Николаевско-Криворожском направлении, – напомнил эксперт. – Союзные силы смогли не только выйти к границам Николаевской области, но пройти вглубь. Бои продолжаются».
Добавим, что ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь указал Стремоусов. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ
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Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как ВС РФ подавили неожиданное наступление украинских войск. Соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало Минобороны.
«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда – там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали – мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие – прим. ВЗГЛЯД) и ракеты в сторону нас», – рассказал штурман, имя которого не раскрывается, передает РИА «Новости».
По словам штурмана, у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, нет страха – избегать ударов противника им помогают приобретенные в боях и на учениях навыки.
«Страха нет, постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот – курс на площадку, страха уже как такового нету, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам – бывает от трех до пяти вылетов в день», – сказал штурман.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери. В военном ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась». Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном.
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Крышу спецкорпуса Запорожской АЭС с ядерным топливом пробил снаряд ВСУ
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В крышу специального корпуса на территории Запорожской атомной электростанции попал снаряд ВСУ, в здании хранится топливо для реакторов, сообщили в администрации Энергодара.
«Вооруженные формирования ВСУ сегодня ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов. На данных кадрах – попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Снаряд выпустили из Никополя, для стрельбы применялась американская гаубица М777.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в спецкорпусе, куда попал снаряд, хранится свежее топливо для реакторов.
«Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он своем в Telegram-канале.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Эксперт: ВМФ и ВКС обеспечат безопасность полета Путина в Калининград
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«Сегодня нельзя исключать провокаций со стороны Прибалтики в тот момент, когда президент России полетит в Калининград. Политические элиты этих стран практически сходят с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя рабочую поездку Владимира Путина в регион 1 сентября.
«Еще год назад я бы сказал, что опасаться нам нечего, поскольку в Прибалтике живут адекватные люди. Сейчас из-за поведения местных политических элит ситуация сильно изменилась. Но, я думаю, что Военно-морской флот и Воздушно-космические силы смогут обеспечить безопасность нашего президента. Скорее всего, сам борт будет сопровождаться нашими истребителями, и по маршруту следования будут расположены российские корветы», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
При этом эксперт обратил внимание на то, что борт №1 с президентом полетит над нейтральными водами Балтийского моря. «Единственная формальная проблема может возникнуть при прохождении воздушного коридора над эстонским островом Вайндло. Но я уверен, что наши специалисты смогут избежать сложностей», – пояснил он.
«Нельзя исключать любых провокаций со стороны и Эстонии, и Латвии, и Литвы, и даже Польши. Политические элиты этих стран в буквальном смысле сошли с ума. И с такими людьми опасно находиться рядом, поскольку даже банальную вилку они могут использовать не по назначению», – заключил Межевич.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине недели президент будет в Калининграде, в первую очередь ко Дню знаний, 1 сентября, поездка [приурочена], но не только. Будем вас информировать», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По словам Пескова, Путин в середине этой недели проведет совещание с членами правительства.
«В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что с 1 сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя.
При этом «Российские железные дороги» (РЖД) предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе рассчитывают на положительное разрешение ситуации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Боровой обвинил Волкова в подрыве российской оппозиции в Литве
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Оппозиционер в эмиграции Константин Боровой обвинил бывшего сотрудника ФБК* Леонида Волкова (признан иноагентом) в подрыве российской оппозиции в Литве и «реализации планов российских спецслужб».
«В МИД Литвы. Я поддерживаю заявление Александра Сотника», – заявил Боровой в Facebook*. По его словам, «группа Леонида Волкова реализует в Литве планы российских спецслужб и в целом Кремля по ликвидации российской оппозиции, по продвижению пропагандистских установок Кремля».
Он утверждает, что «финансирование этой деятельности осуществляется ближайшим окружением Путина». Как заявил Боровой, «для диагностики этой работы достаточно проанализировать источники финансирования проектов этой группы».
Александр (Саша) Сотник – еще один эмигрант, популярный у оппозиции. Он направил МИД Литвы заявление, в котором назвал Волкова и ФБК* провокаторами и «пособниками» властей России.
Напомним, Боровой переехал в США. Волков (признан иноагентом) в России обвиняется в мошенничестве и заочно арестован. Источники из его окружения сообщили, что покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов.
Украина лишилась дешевых дынь и арбузов
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На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.
Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.
Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль России.
Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.
Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.
Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.
«В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.
По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.
«Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.
Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.
Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.
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Совбез: СБУ курировала сеть крупных нарколабораторий в России
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Украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», – рассказал он в интервью «Российской газете».
По словам замсекретаря СБ России, основной упор был сделан на работу с молодежью, «и именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков «синтетику»: соли и спиды».
«Достоверно известно, что Служба безопасности Украины «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», – добавил Гребенкин.
Также он добавил, что «в настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории».
По его словам, «через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах».
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Москва ответила на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями
Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили в МИД.
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – заявили РИА «Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств «и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине».
В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания сербского вице-премьера, предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.
«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное – самостоятельную линию», – отметили в МИД.
Как пояснили на Смоленской площади, «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».
«Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», – заключили в МИД.
Ранее президент Сербии Александр Вучич с иронией прокомментировал требования Евросоюза согласовать политику его страны с политикой ЕС. Он заявлял также, что Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, если бы не копила резервы газа еще в мае.
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Мошеннические кол-центры на Украине начали переезд на запад страны
Проведение специальной военной операции (СВО) позволило ликвидировать мошеннические кол-центры в Донбассе и на Украине, количество звонков из подобных структур сократилось более чем в пять раз, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
По его словам, большинство мошеннических звонков поступало «с юго-восточной и центральной части Украины». «В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой народной республики и ряде населенных пунктов Харьковской области», – цитирует «Российская газета» Гребенкина.
Он добавил, что «по этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины». По его словам, количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз.
Ранее в МВД отказались связывать уменьшение числа телефонных мошенничеств с СВО.
Напомним, в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.
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В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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