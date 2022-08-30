Словакии не понравилось участие посла России в митинге памяти

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30 августа, вторник | Последнее обновление — 08:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева.
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Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах.
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Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Словакии не понравилось участие посла России в митинге памяти
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МИД Словакии выразит протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову в связи с участием в митинге, посвященном 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания, сообщил глава ведомства Иван Корчок.
Митинг организовала партия «Курс – социальная демократия». Корчок сообщил, что «протест будет выражен», поскольку посол «поддержал партию, которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими черные флаги», передает РИА «Новости».
Министр раскритиковал КСД за то, что на митинг «под прикрытием торжеств СНВ» позвали официального представителя России, которая, по версии властей Словакии, виновна в конфликте на Украине.
Посол России, как и временный поверенный в делах Белоруссии в Словакии Игорь Летун, приняли приглашение партии КСД принять участие в праздновании годовщины СНВ в расположенном неподалеку от города Банска-Бистрица городе Зволене, который осенью 1944 года также был одним из центров СНВ. Именно здесь, на аэродроме «Три Дуба», приземлялись советские самолеты с разнообразной помощью для восставших.
Напомним, в июле российское правительство расширило список недружественных России иностранных государств. В частности, в список была включена Словакия.
На финской границе начали отбирать евро у россиян
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Россияне во время пересечения границы с Финляндией начали сталкиваться с тем, что пограничники отбирают у них наличные евро. Сотрудники погранслужбы Финляндии утверждают, что на вывоз евро в Россию наложены ограничения, в качестве решения проблемы они предлагают забрать евро во время следующей поездки.
«Петербуржец Юрий в конце прошлой недели ездил по делам в Европу – летал в Белград через Хельсинки. В четверг уехал туда, а в субботу вечером возвращался обратно через Ваалимаа – Торфяновку на машине. Деньги брал с собой наличными, за границей нигде не снимал», – пишет «Фонтанка».
Юрий рассказал изданию, что, «когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы», они осмотрели автомобиль «и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?»
«Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги – рубли, динары, евро – дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию», – рассказал мужчина.
Издание отмечает, что на выбор финны предложили два пути решения проблемы.
«Первый вариант – я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант – я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», – отметил Юрий.
В свою очередь он выбрал второй вариант. Деньги забрали, с подробной описью, с указанием, какую именно сумму у него изъяли и какими купюрами. А также, по его настоянию, показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.
На русском языке в выдержке прямо прописано: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение – деньги для «личного пользования»:
«Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», – пишет издание.
В памятке указывается, что «у данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню».
В чате «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны похожие случаи изъятия валюты у россиян.
«Похожая ситуация с вывозом санкционных товаров: если купить айфон и принести его на такс-фри с чеком, то почти со 100-процентной вероятностью можно его лишиться, но большинство путешественников просто выбрасывают коробку и снимают пленки», – заключает издание.
Ранее премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС.
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Венгрия решила изменить договоренности с Газпромом
Венгрия рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство «Рейтер».
По его словам, Венгрия продолжит переговоры с Газпромом и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября. Цитат министра агентство не приводит, сообщает ТАСС.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.
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В Минобороны назвали потери ВСУ в ходе провалившегося наступления Украины под Херсоном
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Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».
Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», указал Стремоусов.
Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Украинский военный разоблачил ложь о «ежедневных победах» ВСУ
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Украинский военнослужащий Владимир Регеша (позывной Санта), который сейчас воюет в районе поселка Пески Донецкой области, заявил, что ВСУ «ежедневно побеждают» только в украинских СМИ и соцсетях.
«Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает «в молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», – написал он на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикацию приводит Telegram-канал «Сигнал».
Регеша рассказал, что после того, как он попросил помощи для украинских военных в Песках, его начали искать «по всему фронту, чтобы дать *** (наказать – прим. ВЗГЛЯД)».
«В сухом остатке – *** (потеряли – прим. ВЗГЛЯД) Пески, отчитываясь куда-то «наверх», что на месте есть все и то «все» крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть *** сомнения, что это обычный *** (вранье – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Регеша.
Кроме того, он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией. «Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров», – написал украинский военный.
Он добавил, что ВСУ «побеждают «в «Фейсбуке», «Ютубе», «Инстаграме». И все (Facebook и Instagram* – продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ; YouTube нарушает законодательство РФ – прим. ВЗГЛЯД)».
«В Песках полный *** (все плохо – прим. ВЗГЛЯД). Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало», – подытожил он.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
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ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца
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ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной. «Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция», – подчеркнули в ФСБ. Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.
Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.
Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».
«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».
«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.
Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.
«Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.
Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.
Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
В Херсоне рассказали о потерях украинских войск в боях
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«С фронтов поступают вести о попытках ВСУ робко наступать на отдельных направлениях. Одновременно с этим российские военные вовлекают противника в огневые мешки и контратакуют», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсоне. Ранее власти региона опровергли сообщения украинской стороны о наступлении ВСУ на Херсон.
«В районах населенных пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – сообщил из Херсона находящийся там первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«В это же время обозленное украинское командование без разбору бьет по населенным пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода «Заря» в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в Шляхово», – рассказал собеседник.
Заявления украинского военного руководства о якобы широкомасштабном наземном наступлении на херсонском направлении – это фейк, подчеркнул Малькевич. «В интернете распространяются постановочные видео о якобы успешных действиях ВСУ, однако эти кадры взяты из архивных материалов на других направлениях, – пояснил собеседник. – Данные фейки сделаны для внутренней аудитории Украины и оперативно разоблачаются опытными пользователями».
Российские военные «так долго ждали широкомасштабного, обещанного Киевом, контрнаступления в Херсонской области, что уже устали ждать и сами же пошли в атаку», отмечает Малькевич. «За неделю освобождены еще два населенных пункта на Николаевско-Криворожском направлении, – напомнил эксперт. – Союзные силы смогли не только выйти к границам Николаевской области, но пройти вглубь. Бои продолжаются».
Добавим, что ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь указал Стремоусов. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Крышу спецкорпуса Запорожской АЭС с ядерным топливом пробил снаряд ВСУ
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В крышу специального корпуса на территории Запорожской атомной электростанции попал снаряд ВСУ, в здании хранится топливо для реакторов, сообщили в администрации Энергодара.
«Вооруженные формирования ВСУ сегодня ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов. На данных кадрах – попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Снаряд выпустили из Никополя, для стрельбы применялась американская гаубица М777.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в спецкорпусе, куда попал снаряд, хранится свежее топливо для реакторов.
«Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он своем в Telegram-канале.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Эксперт: ВМФ и ВКС обеспечат безопасность полета Путина в Калининград
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«Сегодня нельзя исключать провокаций со стороны Прибалтики в тот момент, когда президент России полетит в Калининград. Политические элиты этих стран практически сходят с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя рабочую поездку Владимира Путина в регион 1 сентября.
«Еще год назад я бы сказал, что опасаться нам нечего, поскольку в Прибалтике живут адекватные люди. Сейчас из-за поведения местных политических элит ситуация сильно изменилась. Но, я думаю, что Военно-морской флот и Воздушно-космические силы смогут обеспечить безопасность нашего президента. Скорее всего, сам борт будет сопровождаться нашими истребителями, и по маршруту следования будут расположены российские корветы», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
При этом эксперт обратил внимание на то, что борт №1 с президентом полетит над нейтральными водами Балтийского моря. «Единственная формальная проблема может возникнуть при прохождении воздушного коридора над эстонским островом Вайндло. Но я уверен, что наши специалисты смогут избежать сложностей», – пояснил он.
«Нельзя исключать любых провокаций со стороны и Эстонии, и Латвии, и Литвы, и даже Польши. Политические элиты этих стран в буквальном смысле сошли с ума. И с такими людьми опасно находиться рядом, поскольку даже банальную вилку они могут использовать не по назначению», – заключил Межевич.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине недели президент будет в Калининграде, в первую очередь ко Дню знаний, 1 сентября, поездка [приурочена], но не только. Будем вас информировать», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По словам Пескова, Путин в середине этой недели проведет совещание с членами правительства.
«В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что с 1 сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя.
При этом «Российские железные дороги» (РЖД) предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе рассчитывают на положительное разрешение ситуации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Минобороны показало освобождение десантниками села в Николаевской области
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ.
«Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваги наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует наступление союзных войск на Николаев.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Украина лишилась дешевых дынь и арбузов
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На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.
Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.
Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль России.
Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.
Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.
Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.
«В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.
По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.
«Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.
Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.
Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.
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Совбез: СБУ курировала сеть крупных нарколабораторий в России
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Украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», – рассказал он в интервью «Российской газете».
По словам замсекретаря СБ России, основной упор был сделан на работу с молодежью, «и именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков «синтетику»: соли и спиды».
«Достоверно известно, что Служба безопасности Украины «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», – добавил Гребенкин.
Также он добавил, что «в настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории».
По его словам, «через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах».
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Мошеннические кол-центры на Украине начали переезд на запад страны
Проведение специальной военной операции (СВО) позволило ликвидировать мошеннические кол-центры в Донбассе и на Украине, количество звонков из подобных структур сократилось более чем в пять раз, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
По его словам, большинство мошеннических звонков поступало «с юго-восточной и центральной части Украины». «В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой народной республики и ряде населенных пунктов Харьковской области», – цитирует «Российская газета» Гребенкина.
Он добавил, что «по этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины». По его словам, количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз.
Ранее в МВД отказались связывать уменьшение числа телефонных мошенничеств с СВО.
Напомним, в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.
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Цены на газ в Европе упали на 19%
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
В понедельник стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% – до 275,8 евро за МВтч, или 2 тыс. 884 долларов за 1 тыс. куб. м с учетом действующего курса на международном рынке, пишут «Ведомости».
Bloomberg связывает падение цен на газ с заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%.
По словам германского министра, правительство ФРГ планирует заполнить газовые хранилища на 85% уже в следующем месяце. «Октябрьский показатель хранения 85% должен быть достигнут к началу сентября», – приводит его слова «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel.
«Европейские цены на газ, по нашему мнению, превысили фундаментальные показатели, что вызвано сочетанием проблем со спросом и предложением и плохой ликвидностью на рынке… Спрос на газ в Северо-Западной Европе оказался выше нашего прогноза, это было компенсировано более высоким, чем ожидалось, предложением, в результате чего строительство хранилищ соответствовало нашим ожиданиям», – цитирует Bloomberg пятничный отчет Goldman Sachs.
Ранее в понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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