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30 августа, вторник | Последнее обновление — 07:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Минобороны показало боевую работу подразделений ВДВ
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Минобороны показало боевую работу подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции.
«Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают позиции украинских националистов в зоне специальной военной операции. Расчеты ПТРК «Корнет», выйдя на танкоопасные рубежи, умелым применением противотанковых комплексов уничтожили бронированную технику ВСУ, готовившуюся к наступлению в лесной посадке», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
В Минобороны назвали потери ВСУ в ходе провалившегося наступления Украины под Херсоном
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Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».
Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», указал Стремоусов.
Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Украинский военный разоблачил ложь о «ежедневных победах» ВСУ
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Украинский военнослужащий Владимир Регеша (позывной Санта), который сейчас воюет в районе поселка Пески Донецкой области, заявил, что ВСУ «ежедневно побеждают» только в украинских СМИ и соцсетях.
«Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает «в молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», – написал он на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикацию приводит Telegram-канал «Сигнал».
Регеша рассказал, что после того, как он попросил помощи для украинских военных в Песках, его начали искать «по всему фронту, чтобы дать *** (наказать – прим. ВЗГЛЯД)».
«В сухом остатке – *** (потеряли – прим. ВЗГЛЯД) Пески, отчитываясь куда-то «наверх», что на месте есть все и то «все» крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть *** сомнения, что это обычный *** (вранье – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Регеша.
Кроме того, он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией. «Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров», – написал украинский военный.
Он добавил, что ВСУ «побеждают «в «Фейсбуке», «Ютубе», «Инстаграме». И все (Facebook и Instagram* – продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ; YouTube нарушает законодательство РФ – прим. ВЗГЛЯД)».
«В Песках полный *** (все плохо – прим. ВЗГЛЯД). Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало», – подытожил он.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
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ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца
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ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной. «Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция», – подчеркнули в ФСБ. Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Херсоне рассказали о потерях украинских войск в боях
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«С фронтов поступают вести о попытках ВСУ робко наступать на отдельных направлениях. Одновременно с этим российские военные вовлекают противника в огневые мешки и контратакуют», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсоне. Ранее власти региона опровергли сообщения украинской стороны о наступлении ВСУ на Херсон.
«В районах населенных пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – сообщил из Херсона находящийся там первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«В это же время обозленное украинское командование без разбору бьет по населенным пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода «Заря» в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в Шляхово», – рассказал собеседник.
Заявления украинского военного руководства о якобы широкомасштабном наземном наступлении на херсонском направлении – это фейк, подчеркнул Малькевич. «В интернете распространяются постановочные видео о якобы успешных действиях ВСУ, однако эти кадры взяты из архивных материалов на других направлениях, – пояснил собеседник. – Данные фейки сделаны для внутренней аудитории Украины и оперативно разоблачаются опытными пользователями».
Российские военные «так долго ждали широкомасштабного, обещанного Киевом, контрнаступления в Херсонской области, что уже устали ждать и сами же пошли в атаку», отмечает Малькевич. «За неделю освобождены еще два населенных пункта на Николаевско-Криворожском направлении, – напомнил эксперт. – Союзные силы смогли не только выйти к границам Николаевской области, но пройти вглубь. Бои продолжаются».
Добавим, что ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь указал Стремоусов. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Крышу спецкорпуса Запорожской АЭС с ядерным топливом пробил снаряд ВСУ
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В крышу специального корпуса на территории Запорожской атомной электростанции попал снаряд ВСУ, в здании хранится топливо для реакторов, сообщили в администрации Энергодара.
«Вооруженные формирования ВСУ сегодня ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов. На данных кадрах – попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Снаряд выпустили из Никополя, для стрельбы применялась американская гаубица М777.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в спецкорпусе, куда попал снаряд, хранится свежее топливо для реакторов.
«Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он своем в Telegram-канале.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Минобороны показало освобождение десантниками села в Николаевской области
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ.
«Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваги наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует наступление союзных войск на Николаев.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Мошеннические кол-центры на Украине начали переезд на запад страны
Проведение специальной военной операции (СВО) позволило ликвидировать мошеннические кол-центры в Донбассе и на Украине, количество звонков из подобных структур сократилось более чем в пять раз, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
По его словам, большинство мошеннических звонков поступало «с юго-восточной и центральной части Украины». «В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой народной республики и ряде населенных пунктов Харьковской области», – цитирует «Российская газета» Гребенкина.
Он добавил, что «по этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины». По его словам, количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз.
Ранее в МВД отказались связывать уменьшение числа телефонных мошенничеств с СВО.
Напомним, в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.
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Совбез: СБУ курировала сеть крупных нарколабораторий в России
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Украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», – рассказал он в интервью «Российской газете».
По словам замсекретаря СБ России, основной упор был сделан на работу с молодежью, «и именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков «синтетику»: соли и спиды».
«Достоверно известно, что Служба безопасности Украины «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», – добавил Гребенкин.
Также он добавил, что «в настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории».
По его словам, «через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах».
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Украина лишилась дешевых дынь и арбузов
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На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.
Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.
Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль России.
Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.
Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.
Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.
«В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.
По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.
«Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.
Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.
Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.
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В России оценили планы США набрать афганских пилотов в ВВС Украины
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«Пентагон может пытаться привлечь каких угодно пилотов в ВСУ. Но коль у них нет возможности создать на Украине систему базирования для самолетов – этот план изначально обречен на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что Пентагон занялся набором для Украины бывших афганских летчиков.
«У американцев на сегодняшний день просто нет других вариантов, кроме как собирать и завлекать самых разных летчиков, имеющих опыт управления хотя бы схожими машинами, и переучивать их. Поскольку в вооруженных силах Украины осталось мало квалифицированных пилотов, они пытаются компенсировать их «афганским призывом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«У ВВС Афганистана были вертолеты советского и российского образца, а самолеты – американского, бразильского и европейского. Поэтому, вероятнее всего, летчиков, управлявших учебно-боевыми и просто боевыми самолетами, они будут просто переучивать под украинские реалии», – полагает собеседник.
«Но для нормальной работы авиации нужна система базирования, которая не подвергается систематическому огневому воздействию. На Украине такой системы базирования нет, поскольку огневое воздействие осуществляется на всю глубину театра военных действий. Поэтому обеспечить развертывание даже небольшой группировки авиации не представляется возможным», – убежден эксперт.
«ВСУ нужно минимум две эскадрильи, то есть 24 самолета, чтобы хоть в какой-то точке фронта продавить российские системы ПВО и нанести удар по войскам. Но для того, чтобы эти эскадрильи разместить, необходим целый аэродром, надежно прикрытый ПВО», – отметил Сивков.
«Российская армия контролирует ситуацию на всю глубину театра военных действий и может наносить удары по таким аэродромам высокоточными ракетами большой дальности. Именно поэтому вооруженные силы Украины и выводят в бой самолеты по несколько штук за раз, не больше. У них нет возможности создать группировку для серьезных ударов», – добавил он.
«Поэтому Соединенные Штаты могут пытаться привлечь каких угодно летчиков для отправки на Украину, но весь вопрос упирается в базирование, а отправлять по одному самолету на линию фронта – это бессмысленное занятие, которое позволит разве что немного затянуть конфликт», – заключил собеседник.
В понедельник стало известно о том, что ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом сообщил военно-дипломатический источник сразу нескольким российским СМИ.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – указывает источник.
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.
По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения, – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева. «Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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ФСБ опубликовала видео с сообщником убийцы Дугиной
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ФСБ опубликовала видео со вторым участником украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На видео показано, как он въезжает в Россию, ездит на машине с Вовк, получает поддельные номера и уезжает. В ролике также кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной, передает РИА «Новости».
По данным ФСБ, сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Цыганенко будет объявлен в розыск.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
В Мелитополе произошла серия взрывов
В Мелитополе произошло несколько взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«На данный момент непонятно, что это было. Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города [Мелитополя]», – цитирует Рогова ТАСС.
В воскресенье Рогов сообщал, что ВСУ нанесли несколько ракетных ударов по Мелитополю и поселку Мирный, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). По его словам, незначительно пострадали гражданские объекты, погибших и пострадавших нет.
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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на ЗАЭС в течение недели.
«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Гросси.
Напомним, МАГАТЭ сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС. До этого Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются. В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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