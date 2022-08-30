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30 августа, вторник | Последнее обновление — 06:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию, сообщают турецкие СМИ.
«Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», – пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.
Уточняется, что американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия–Турция–Дубай–США, покупая товары из России, передает РИА «Новости».
«Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», – пишет издание.
«Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки – это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России. Когда США и Европа ввели санкции против российских компаний и богатых бизнесменов, работающих в различных областях, особенно в сфере финансов, энергетики, обороны и технологий, тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации», – добавляет газета.
Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.
«Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тыс. американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе», – пишет газета.
Напомним, глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что турецким деловым кругам не следует принимать во внимание письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций.
Проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.
Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В США заявили о крупном просчете в отношении России
Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.
После начала специальной операции на Украине западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом.
«Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.
«Российская экономика процветает – вопреки всем пророчествам Уолл-стрит», – подытожил автор.
Ранее в США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе.
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Dell объявила об уходе из России
Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», – сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас, передает РИА «Новости».
С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.
Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации.
6 мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.
Позже в Минпромторге решили добавить в параллельный импорт BMW, Siemens и Lego.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну.
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Трамп потребовал немедленно провести внеочередные президентские выборы
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Экс-президент США Дональд Трамп потребовал в своем Twitter немедленно провести внеочередные выборы президента.
По его словам, ФБР «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, зная, что если бы этому делу дали ход, то победа Трампа на выборах 2020 года была бы очевидной, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Экс-президент назвал такие действия мошенничеством и вмешательством в выборы на уровне, невиданном ранее в США. Он призвал объявить выборы 2020 года непоправимо скомпрометированными и немедленно провести новые выборы.
В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение президента Джо Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.
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Исследователь американских спецслужб счел, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
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Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ; по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.
Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».
«10 млрд долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена... ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. «По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», – считает эксперт.
Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях, сообщил телеканал «Си-эн-эн тюрк» со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.
Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется, передает ТАСС.
СМИ подчеркивает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Отмечается, что несмотря на такой «враждебный акт», истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.
Ранее сообщалось, что ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье.
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Путин заявил о замене модели однополярного мира на новый миропорядок
Однополярная модель мира изжила себя, ее сменяет новый миропорядок на основе признания суверенного пути развития каждого народа, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю открытия VII Восточного экономического форума.
«Главная тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», – говорится в телеграмме Путина участникам форума, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил удовлетворение развитием двусторонних связей РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также кооперацией в формате взаимодействия с Евразийский экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС, АТЭС и АСЕАН.
«Россия готова и далее совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», – отметил президент.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
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Захарова спросила, можно ли Байдену считать фашистами евреев-республиканцев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что идеология республиканцев в США является фашистской.
Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев, передает РИА «Новости».
«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы», – заявила Захарова в Telegram, подчеркнув, что «в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Как указала Захарова, Жан-Пьер «вслух сказала то, о чем многие только догадывались – в США бушует фашизм».
Официальный представитель МИДа поинтересовалась: «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»?» «Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?» – заявила она.
Напомним, Байден счел идеологию части Республиканской партии США полуфашистской: «Дело не просто в Трампе, дело в целой философии, лежащей в основе» нынешней позиции республиканцев. «Скажу кое-что: это как полуфашизм», – сказал он.
МИД России обращал внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Израиля. Глава ведомства Сергей Лавров, рассказывая о нацификации Украины, отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».
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Турция собралась пятикратно увеличить сборы за проход через проливы
Турция с 7 октября планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит ей увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 миллионов, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в Минтрансе Турции.
Издание отмечает, что повышение сборов, в частности, за маяк, медобслуживание, эвакуацию торговых судов, предусмотрено Конвенцией Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в зоне проливов, передает ТАСС.
Sabah пишет, что благодаря ликвидации прежней системы взимания сборов, которая была введена в 1983 году, будет устранена «несправедливость», с которой Турция сталкивалась на протяжении 39 лет. Газета напоминает, что сборы еще при подписании Конвенции Монтре были определены во французском франке (жерминаль), составлявшем 0,80 доллара США. Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму. В связи с этим стоимость сборов, оцениваемая во франке, была увеличена в пять раз – до 4 долларов, пишет турецкая газета.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Из портов Украины регулярно выходят суда с сельхозпродукцией, они следуют к Стамбулу, где представителями Совместного координационного центра проводится их досмотр. Если проверки не выявляют нарушений, суда могут войти в пролив Босфор и далее направиться к конечным точкам маршрутов.
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Греция опровергла обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16
Афины не задействовали свою зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-300 на Крите против турецких истребителей F-16, пишет новостной портал newsbomb.gr со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Греции.
«Источники в минобороны Греции охарактеризовали утечки из минобороны Турции как «мифы» и сказали, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать атмосферу, враждебную нашей стране», – приводит сообщение РИА «Новости».
Телеканал OPEN со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает, что турки таким образом выказывают свое раздражение заявлениями председателя комитета по международным отношениям сената США Роберта Менендеса во время его пребывания в Греции, которые блокируют Турции любую модернизацию или покупку F-16 у США.
Греческий портал newsit.gr полагает, что самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите.
Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
Турецкие СМИ сообщили, что «несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы».
NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
В США испугались Армагеддона в случае войны с Россией
Политика президента Джо Байдена по Украине скатывается в «спираль эскалации» и в конечном итоге приведет к третьей мировой войне, заявил профессор политологии в Университете Мэри Вашингтон, аналитик американского журнала The National Interest Джейсон В. Дэвидсон.
«Сегодня война с Россией обещает не просто бойню, но и Армагеддон, а это требует чрезвычайного уровня осторожности, что, как мы видим, проявляется в реальной озабоченности американской общественности и Конгресса риском войны с Россией», – написал Дэвидсон в статье The National Interest.
По словам автора статьи, во время украинского конфликта, Москва не предпринимала никаких значительных действий, угрожающих интересам Вашингтона, поэтому у США нет причин для риска, и они не будут действовать против России на Украине.
По мнению профессора, Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, чтобы та не использовала западную военную помощь способами, способную спровоцировать эскалацию конфликта.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны.
До этого Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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Лавров не исключил навязывания Западом санкций с помощью «запрещенных приемов»
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Нельзя исключать, что Запад применит «абсолютно запрещенные приемы» против стран, которые не поддерживают антироссийские санкции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Будут применены, как говорится, (приемы) «ниже пояса». Это будет оставаться на совести наших западных коллег», – сказал Лавров, который дал интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. Комментируя внешнее давление Запада в вопросе поддержки антироссийского курса, министр отметил, что «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются», передает РИА «Новости».
По его словам, «наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», передает ТАСС.
Министр напомнил английскую «присказку»: «Прежде чем вымостить тропинку через газон, надо дать людям походить по этому газону». Он заявил, что «так же нужно действовать и на международной арене: всегда стараться выстраивать свою проактивную политику таким образом, чтобы она не шла наперекор объективным тенденциям, а использовала и подхватывала объективные тенденции, в том числе и тенденцию к многополярности».
«Движение неприсоединения – это такой негомогенный организм. Как мы выяснили, там представлены и то, что называют демократиями, и электоральными автократиями, монархиями и многими другими формами государственного устройства, каждая из которых в соответствии с Уставом ООН обладает суверенным равенством», – сказал он.
Министр отметил, что «Запад пытается провести различие между «демократиями» и всеми остальными», причем «титул «демократии» присваивать будут США», которые уже пытались это делать на «саммите за демократию». Саммит продемонстрировал, что «тебя возведут в ранг «демократии», если «ты лоялен и нужен» Вашингтону, сказал Лавров.
По его словам, Запад остервенело заставляет все страны присоединяться к антироссийскому курсу, однако члены Движения неприсоединения не ведутся на этот шантаж. Хотя некоторые из них так или иначе в ходе голосования вынуждены идти на некие уступки под нажимом Запада, но в практических действиях никто из них к санкциям не присоединяется, добавил Лавров.
Он подчеркнул, что большинство стран либо считает оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее законных интересов в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию в отношении Москвы. При этом «США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России». «Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо», – сказал он.
Напомним, Лавров заявил, что страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив. Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является «прямым «камнем в огород» Запада».
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Турецкую певицу арестовали за шутку на религиозную тему
Популярную исполнительницу в Турции Гюльшен Чолакоглу арестовали из-за шутки на религиозную тему, сообщают турецкие СМИ.
По данным агентства Anadolu, певицу обвиняют в «подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении». Телеканал Haberturk сообщил, что женщина пошутила над одним из музыкантов, связав его «извращенность с учебой в школе имам-хатыба», передает РИА «Новости».
Арест певицы вызвал неодобрение и негативные высказывания в социальных сетях. В частности, певицу поддержал другой известный артист турецкой эстрады Таркан.
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