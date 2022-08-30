Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию

Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию, сообщают турецкие СМИ.

«Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», – пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

Уточняется, что американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия–Турция–Дубай–США, покупая товары из России, передает РИА «Новости».

«Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», – пишет издание.

«Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки – это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России. Когда США и Европа ввели санкции против российских компаний и богатых бизнесменов, работающих в различных областях, особенно в сфере финансов, энергетики, обороны и технологий, тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации», – добавляет газета.

Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тыс. американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе», – пишет газета.

Напомним, глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что турецким деловым кругам не следует принимать во внимание письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций.

Проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.