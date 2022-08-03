«Алмаз-Антей» создал БПЛА с повышенной маневренностью и высокой прочностью

Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», завершает работы по созданию многопрофильного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна, сообщили в концерне.

«В настоящее время уже разработано несколько типов БПЛА и ведется их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии. Разработка обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов – карбона и наполненных полимеров», – передает ТАСС сообщение компании.

Отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. Беспилотники также поддерживают режим управления с видом от первого лица. При этом для самостоятельного полета вне зоны покрытия канала управления можно предварительно загрузить маршрут полета, передает РИА «Новости».

В ближайшее время дрон оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео, построенными на базе собственных наработок, что обеспечит повышенную помехоустойчивость с программным шифрованием. Устройство ввода ключа для передачи информации в бортовую часть сопрягается по стандартным USB-протоколам с компьютером или планшетом.

По заявлению концерна, конструкция дрона отличается высокой прочностью и легкостью благодаря применению современных материалов и широкому использованию аддитивных технологий при производстве. Максимальная скорость дрона в 120 километров в час выше аналогов, при этом он более маневренный, выдерживает высокие ветровые нагрузки и низкие температуры.

Габариты беспилотника – 250мм х 250мм х 100мм. Дальность канала управления – не менее 5 километров, высота полета – до 3 километров, протяженность маршрута – до 20 километров.

До конца года будет создан собственный полетный контроллер с функцией идентификации и собственным ПО. В начале следующего года специалисты завершат разработку аппаратуры передачи данных канала управления и видеоизображения, а также локализацию производства на предприятиях концерна. Доля российских комплектующих в изделии составит до 90%.

Напомним, в феврале концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал испытания своего дрона-перехватчика «Волк-18» в реальных условиях в аэропорту Самары.