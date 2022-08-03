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Ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ
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Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства.
В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Веселая ДНР и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.
Уничтожено: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артемовск, Водяное, Очеретино ДНР, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново Николаевской области», – отметил Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва ДНР, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области.
Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» в районе Чернобаевки Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ.
Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
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Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Украинский доброволец рассказал о мясорубке для ВСУ в Песках
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Боец украинской армии Сергей Гнездилов на странице в социальной сети рассказал о своем участии в боях.
Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее боец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты».
«Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...», – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв.
«Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?», – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ
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Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.
В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.
Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
«Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаев.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское ДНР.
«Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что в Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс».
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Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, являются грязной ложью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Это заявление из серии «на воре и шапка горит». Именно США, поставляя Украине оружие, является соучастником атак режима (Владимира) Зеленского на Запорожскую АЭС. Доводы и обвинения Блинкена не соответствуют действительности и являются грязной ложью», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, Блинкен подобными заявлениями пытается отвести свою страну от ответственности за атаки украинских военных на Запорожскую АЭС.
«США и режим Зеленского блокируют любую правду, которая происходит в Запорожской области. Мы же официально приглашаем представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехать в Энергодар и посмотреть, что происходит на самой АЭС и вокруг нее. Мы готовы предоставить все задокументированные доказательства ударов украинских войск по территории АЭС», – подчеркнул Рогов.
Обстрелы атомной станции ведутся из артиллерийского оружия и ударных дронов, поставляемых украинской армии из США, Великобритании и Польши, отметил он.
«Эти три страны являются соучастниками атак режима Зеленского на Запорожскую АЭС, который преследует цель искусственным путем вызвать техногенную катастрофу и затем во всем обвинить Россию. Все эти атаки согласованы с США. Поэтому тому же Блинкену пора уже браться за ум и понять, что ядерная катастрофа в современном мире грозит всем, а не только там, где это произойдет», – подчеркнул Рогов.
В свою очередь в МИД России заявили, что Россия продолжит передавать в МАГАТЭ информацию о Запорожской АЭС.
«Будем и далее доводить до широкой общественности и международных организаций максимально полную картину происходящего на Запорожской АЭС. Будем передавать объективную информацию в МАГАТЭ, продолжим ее официальную публикацию в качестве информационных циркуляров агентства. И рассчитываем на поддержку здравых сил, которые разделяют ответственность и боль за происходящее вокруг Запорожской АЭС», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО опровергла утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы.
В это же время Украина попросила «закрыть небо» над своими АЭС.
До этого в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС.
В Запорожской области обещали предоставить МАГАТЭ свидетельства обстрелов АЭС.
Минобороны: Боевики расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями
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Боевики украинских формирований расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», – приводятся его слова в Telegram-канале МО.
По его данным, фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки.
Эксперт: Россия сможет уничтожать террористов «Азова» по всему миру
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«Когда очередного «азовца» будут брать в плен, то не нужно будет доказывать его причастность к преступлениям, достаточно факта участия в деятельности данной организации», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя вердикт Верховного суда, признавшего украинский батальон «Азов» террористической организацией.
«Обмен захваченных боевиков «Азова» будет проходить по более строгим правилам, поскольку их будут рассматривать как террористов, а не как военнопленных. Те, кто продолжит служить в «Азове», при поимке автоматически будут привлекаться к суду по соответствующей статье – за участие в террористической организации. Когда очередного «азовца» будут брать в плен, то не нужно будет доказывать его причастность к преступлениям, достаточно факта участия в деятельности данной организации», – говорит член Общественной палаты, юрист Ильи Ремесло.
Если кто-то из российских граждан будет уличен в сотрудничестве с «Азовом», например, перечислит пожертвование или предоставит какие-либо данные, то ему будет грозить ответственность «за содействие терроризму». Для участников террористической организации в России предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, для организаторов – от 15 до 20 лет. От ответственности освобождаются лица, прекратившие участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.
Теперь российские силовики смогут ужесточить борьбу с «Азовом», убежден эксперт. «В России есть положение закона, которое позволяет применять военную силу и наносить точечные удары по всему миру для пресечения деятельности террористических организаций. «Азовцы» попадут под действие этой нормы», – подчеркивает собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на российской территории. В отношении «азовцев» уже заведены уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и др. Отныне их могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.
Глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты Максим Григорьев выступил на заседании Верховного суда в качестве свидетеля. Он продемонстрировал судьям видеозаписи интервью с пострадавшими и со свидетелями преступлений «азовцев». Он и другие свидетели озвучили факты военных преступлений, совершенных боевиками нацбатальона: пытки, убийства мирных жителей, обстрелы жилых домов.
«Я испытываю особое удовлетворение по поводу того, что именно гражданское общество России выступило инициатором признания «Азова» террористической организацией. Еще год назад мои коллеги по Общественной палате и Международному общественному трибуналу по Украине обратились к Генпрокуратуре, предложив объявить «Азов» преступной организацией», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.
Общественник согласен с Ремесло в том, что теперь суды над «азовцами» будут происходить быстрее. «На свободе еще остаются руководители «Азова», – такие изуверы, как Андрей Билецкий. Более того, сейчас активно формируются новые подразделения этого неонацистского батальона. Поэтому дальнейшие действия по «азовцам» более чем уместны», – считает Григорьев.
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Власти Херсонской области рассказали о будущем украинского языка
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«Никто не отберет у вас украинский язык, культуру и традиции. Я видел, с каким трепетом относятся к украинскому языку в России, особенно в Крыму», – заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов во время встречи с жителями крупного освобожденного села Виноградово.
Обращение к сельчанам Кирилл Стремоусов начал на украинском языке. Он отметил, что может продолжить говорить на украинском языке, но на русском будет удобнее и понятнее всем остальным. Предложение было поддержано местными жителями.
«Все руководство Херсонской области практически за один день уехало. Нам пришлось с первых дней начала специальной военной операции взять на себя ответственность и управлять процессами во всей области», – отметил замглавы администрации.
«Я вам скажу объективно: то, что мы сделали, и то, что мы сегодня не Мариуполь, то есть у нас нет большого количества жертв и разрушений, – это уже большое дело. Поэтому я искренне верю в то, что мы сможем перестроиться, перейти на другой уровень жизни, который я наблюдаю в Российской Федерации», – обратился он к собравшимся.
«Президент Зеленский так и не понял, что власть он получил от нас. От всех тех, кто голосовал против популиста Порошенко. И мы ведь все хотели мира, правда? А получили войну, глобальную и жесткую. Истинное лицо товарища Зеленского вскрыто», – добавил он.
Стремоусов посетовал на то, что за всеми «перемогами» украинской власти, а также за захватом новых позиций и мнимыми «контрнаступлениями» стоят жизни чьих-то детей, братьев и отцов. «Мы ни разу не слышали ничего про сыновей Порошенко, Турчинова. Почему они не отправились на передовую? А там гибнут наши с вами дети. Ради чего? Ради отчета перед западными партнерами?» – возмущается он.
«Восемь лет кто-то на этом деньги зарабатывал, а чьи-то дети гибли», – констатировал замглавы администрации. Вместе с тем, как отметил Стремоусов, на сегодняшний день «у херсонской власти есть только один источник власти – народ». «У нас на сегодняшний день не существует законодательных органов, существует только общественное мнение. И я вам предлагаю его здесь сформировать. Если вы недовольны органами власти, которые сейчас формируются, давайте об этом говорить», – призвал он участников собрания.
«Проблемы есть и у нас в администрации. Вам какие-то документы не подписывают, поскольку что-то еще меняется, приехали разные специалисты, мы со всем разберемся. Но все решения будет принимать исключительно народ», – заверил чиновник.
Стремоусов отметил, что сейчас перед всеми стоит одна общая задача – возвращение к нормальной жизни. Для этого, по мнению чиновника, необходимо сделать все, чтобы 1 сентября начался учебный год, чтобы заработали медицинские учреждения, чтобы была проведена необходимая подготовка к отопительному сезону, а жители получили все положенные им пособия.
«Одна из основных наших задач – настроить нормальную работу школ. Дети должны пойти учиться, а не сидеть в гаджетах и грезить красивыми картинками, – подчеркнул он. – Российская Федерация готова сегодня платить нормальные зарплаты, предоставить учебники. Поэтому давайте запустим школы».
Выступая перед жителями села, замглавы администрации также рассказал о том, как Россия относится к сохранению культуры и идентичности народов, которые ее населяют. «В России многонациональный народ. Есть и калмыки, и буряты – много национальностей, десятки разных языков. Никто не запрещает на этих языках говорить», – отметил он.
Обратившись к сельчанам на украинском языке, чиновник отметил, что «это украинское село, ваши традиции и культуру никто не будет уничтожать». Он подчеркнул, что Россия не будет заставлять кого-либо говорить только на русском языке. Кроме того, чиновник оставил свои контакты, чтобы жители могли с ним связаться, если у них останутся вопросы или будут пожелания.
«Я видел, с каким трепетом относятся к украинскому языку в России. В приемной у главы республики Крым Сергея Аксенова видел журналы на украинском языке. Я вам их привезу. Когда я сам их смотрел – не верил своим глазам», – подчеркнул Стремоусов.
Он также затронул в своем выступлении и тему Антоновского моста. «Ударами по мосту они кому навредили? Нам, простым жителям», – заявил замглавы администрации. По словам Стремоусова, Зеленский обещает все отстроить, но нельзя верить человеку, который обещал мир, а привел к войне. Чиновник выразил абсолютное убеждение, что «военные преступники, включая Зеленского, окажутся на скамье подсудимых так же, как пособники фашистов, которых судили в Нюрберге».
«Украина – это был некий промежуток хаоса, бардака и нацизма, который мы приняли, – заявил Стремоусов. – Мы забыли про День Победы. Какой «день примирения»? Мы забыли про те миллионные жертвы, которые на сегодняшний день нам должны быть не интересны, потому что мы должны были простить? Да не простили мы! У нас говорят: кто старое помянет, тому глаз долой. А кто забудет – тому два», – добавил замглавы администрации.
Стремоусов обратился и к теме того, что среди херсонцев распространяются панические настроения. Речь шла о том, что некоторые жители боятся, что в область вернется украинская власть, которая окрестит всех местных «коллаборантами» и «зрадниками» (по-укр. – предатель).
«Вы не зрадники. Зрадники – это те, кто бросил Херсонскую область и убежал в первые же дни», – подчеркнул выступающий.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Также в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов.
Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.
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СБУ заказывали статьи в СМИ, боясь роста числа желающих получить гражданство России
Отделение СБУ в Херсонской области в 2019 году опубликовало в СМИ Украины заказную статью, в которой получение украинцами российского гражданства называлось угрозой национальной безопасности, следует из документов.
В них отмечается, что «фиксируется увеличение количества случаев получения гражданами Украины российских паспортов», что, как заявил оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей, угрожает территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Чтобы угрозы не было, Лихтей опубликовал в украинском интернет-издании статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам назывался угрозой национальной безопасности.
«Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях», – говорится в рапорте Лихтея о проведенных мероприятиях.
Позже оперативник сделал вывод, что «проведенная работа достигла определенного позитивного результата».
Ранее сообщалось, что украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы.
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Шойгу сообщил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
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Российские войска заняли еще шесть населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
«После взятия под контроль территории Луганской народной республики планово освобождается Донецкая народная республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Шойгу, российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях. За прошедший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», – добавил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что за прошедшие две недели украинские войска «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».
Он уточнил, что на территориях уже прошло около 1,4 тыс. гуманитарных акций, доставлено более 50 тыс. тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР) уничтожили гаубицу М777 производства США.
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В Молдавии заявили об обсуждении с Киевом закупки 100% электроэнергии
Кишинев обсуждает с Киевом возможность закупки 100% объема необходимой электроэнергии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, к сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии», – передает РИА «Новости».
Спыну отметил, что такая ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.
Молдавия традиционно закупает 70–80% необходимого объема электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья и с 2005 года входит в состав «Интер РАО». Однако в последнее время контракты с Молдавской ГРЭС заключали на один-два месяца лишь на 70% объема, недостаток восполнялся за счет Украины.
Напомним, с 4 июня компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС, начала поставлять электроэнергию в Молдавию.
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Стало известно о применении на Украине новейшей снайперской винтовки «Сталинград»
Российские снайперы спецподразделений эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград», сообщил источник в силовых структурах.
«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность», – сообщил источник ТАСС, не уточнив, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялось оружие.
Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось.
Напомним, в июле источник в силовых структурах сообщил, что самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые была использована в спецоперации на Украине.
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В ДНР заявили о размещении пленных ВСУ в Еленовке по просьбе Украины
Украинские власти просили Донецкую народную республику разместить пленных украинских военных в следственном изоляторе в Еленовке, которую потом обстреляли ВСУ, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Насколько мне известно, на этом месте содержания настаивали именно украинские власти, это было обговорено с ними. Дипломатию и политику никто не отменял. Ведутся переговоры и по обменным процессам. В том числе обсуждается место, где содержатся пленные», – сказала Морозова ТАСС.
ВСУ ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
Минобороны России отметило, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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Эксперт оценил конфликт «отцов и детей» в рядах СБУ
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«Раскол в рядах СБУ был неизбежным из-за экономических и политических аспектов деятельности этой спецслужбы», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения российских силовых структур о расколе внутри СБУ.
«Раскол – это вопрос, который затрагивает сразу и экономический, и политический аспекты. Те сотрудники, которые сбежали с освобожденных территорий, будут претендовать на бюджеты и должности на новом месте. Другие же, не желая делиться, будут обвинять их во всех грехах», – сказал украинский политолог, историк Владимир Скачко.
По словам собеседника, подобные внутренние «разборки» приводят к разрушению спецслужбы. «В таких ситуациях уровень защиты безопасности государства ослабевает, а реализация национальных интересов становится просто невозможной», – пояснил он.
«Сейчас молодое поколение, которое было набрано в СБУ по специальным критериям, более «упоротое», но менее эффективное и непрофессиональное. Старшее поколение, наоборот, более адекватно и тщательно исполняет свои обязанности. Это по сути конфликт «отцов и детей». Вместе с тем ни те, ни другие ничего не могут сделать без указки западных кураторов», – заметил эксперт.
Напомним, в Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
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Минобороны: Администрация Байдена несет уголовную ответственность за бойню в Еленовке
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Заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в СМИ говорят о прямом участии администрации президента США Джо Байдена в ударах по освобожденным территориям, в том числе по колонии в ДНР в Еленовке, заявили в Минобороны России.
«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня Himars», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Скибицкий, отметило министерство, в интервью признался, что разведки Украины и США согласуют цели, и США могут остановить любые атаки, если они недовольны целью.
«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», – подчеркнули в Минобороны.
Нет сомнений, что удары Himars по по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и по следственному изолятору в Еленовке были спланированы украинским руководством и одобрены Вашингтоном, указали в министерстве.
«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», – заключили в ведомстве.
Скибицкий в интервью признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
Напомним, из Himars ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
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