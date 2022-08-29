Правительство Германии заявило о нецелесообразности запрета на выдачу виз россиянам

Правительство Германии считает нецелесообразным вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, так как в разных странах Евросоюза (ЕС) реалии отличаются, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«Общий запрет выдачи виз российским гражданам – это не то, что мы считаем целесообразным, но мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные», – цитирует его ТАСС.

По его словам, во время планирующейся встречи в Праге главы МИД ЕС попытаются найти компромисс по этому поводу.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман напомнила, что канцлер Олаф Шольц ранее «неоднократно высказывал скептически» касательно полного запрета на выдачу виз для граждан России.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.