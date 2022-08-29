Цены на нефть выросли на ожиданиях сокращения предложения

Стали известны подробности о поджигательнице автомобиля сотрудника Генштаба

Родные Елены Беловой, подозреваемой в поджоге автомобиля сотрудника Генштаба ВС России Евгения Секретарева, рассказали, что женщина в последние дни была самая не своя. По их словам, она думала, что сама участвует в «спецоперации».

Они рассказали, что Белова постоянно разговаривала по телефону, и только после поджога выяснилось, что все это время она была на связи с мошенниками. Сначала они позвонили ей с традиционными мошенническими схемами – для борьбы с некими бандитами, Беловой нужно было взять кредит на миллион рублей, передает Telegram-канала Baza.

Затем, по словам родственников, мошенники якобы дали ей задание «помочь российским военным» – и сжечь машину Секретарева. Все это время Елена была с мошенниками на связи.

По мнению семьи, Белова якобы попала под гипноз. Они звонили ей и ее дочке, когда женщина ушла из дома: они заявили, что ее похитили и требовали выкуп в полмиллиона рублей.

В семье рассказали, что Белова поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника. Ночью Белову выпустили из полиции.

Между тем момент поджога автомобиля попал на видео. На видео видно, как подозреваемая подходит к автомобилю и что-то делает со стороны водительского сидения. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером 27 августа. BMW загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Больше всего пострадала задняя часть авто – выгорел багажник.