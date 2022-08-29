При украинском обстреле жилых домов Энергодара пострадали девять человек

В результате обстрела, который украинские войска вели по жилым домам в Энергодаре, пострадали девять человек, за жизнь двух из них борются медики, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий рассказал, что «киевские нацисты» нанесли «артиллерийские удары по жилому массиву пятого микрорайона», они «совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад». Кроме того, «повреждена теплоцентраль», передает РИА «Новости».

Двое пострадавщих «находятся в условиях реанимации». «У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики», – сообщил Балицкий. Он рассказал, что осколками повреждены около 40 припаркованных машин, примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах. Ведется работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, заверил Балицкий.

Балицкий также предупредил, что возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может стать настоящей катастрофой для всей Европы. «Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция – самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать», – указал он, подчеркнув, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море.

Он заявил: «В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме». Как заявил глава администрации, «специалисты считают, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, далее они будут разнесены на сотни километров».

Напомним, Энергодар в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В воскресенье Вооруженные силы России сбили украинский дрон-камикадзе над территорией станции.

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