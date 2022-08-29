Минобороны рассказало о стратегических учениях «Восток–2022»

С 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа пройдут стратегические учения «Восток–2022», в которых задействуют свыше 50 тыс. человек, сообщили в Минобороны России.

Замыслом стратегических командно-штабных учений «предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности» России и ее союзников. Планируется «практическая отработка оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО», передает РИА «Новости».

От России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. В учениях также примут участие оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Планируется привлечь к учениям более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Основные тактические эпизоды проведут на полигоне Сергеевский в Приморье. Кроме того, маневры пройдут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и в прибрежных зонах Охотского моря. В Японском море совместные действия отработают силы российского Тихоокеанского флота и ВМС Китая.

Учения проводятся, чтобы улучшить управление межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне, повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.