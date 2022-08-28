Захарова назвала ядерным терроризмом действия Киева вокруг Запорожской АЭС

Те действия, которые совершают власти Киева в отношении Запорожской АЭС, можно считать актом ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Я хочу призвать всех не реагировать на ту информацию и на те вбросы, которые идут сейчас от западников относительно того, что они якобы уломали (думаю, именно так будут строиться все фразы) российскую сторону на инспекцию, что они якобы употребили все свое дипломатическое искусство, уговаривая нас на подобную инспекцию. Это неправда, это ложь. Попытки именно так представить дело уже имеются, поэтому просто всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что Москва исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Киева. «И все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, – сказала она. – Потому что то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, – это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим».

В воскресенье в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.

До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.