На Украине решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 14:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточными ударами по Славянску ликвидировано до 150 десантников ВСУ
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Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза
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В городе Борисполе Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза, сообщил украинский телеканал ТСН.
«В Борисполе в Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют Аллею Героев Советского Союза», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что бюсты героев перенесут на Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.
Напомним, украинская декоммунизация перешла в следующую фазу – дерусификации, полного отказа от русского на улицах городов, а прежде всего Киева. Так, министерство образования Украины окончательно решило исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир».
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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В Госдуме потребовали от Украины безоговорочной капитуляции
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции, а также если Украина будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил и полной денацификации.
«Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации», – отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Последний контакт между странами был в июле, когда в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель» заявил, что сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.
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Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков
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Президент Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», – передает РИА «Новости» текст указа.
Также в документе указано, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.
Кроме того, Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой – 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
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Bild назвала возможного преемника Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского, сообщила немецкая газета Bild.
«Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», – пишет Bild, передает Ura.ru.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что Зеленского могут свергнуть уже осенью.
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СМИ: МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС, сообщили СМИ.
Как сообщает The New York Times, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран, передает ТАСС. Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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Европе предсказали скорый отказ от военной помощи Украине
Общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, сообщает The Nation.
«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой – или с тем и другим сразу, – правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи обозревателя Мэри Дежевски.
По словам автора, внутри Европы имеются определенные разногласия по военной поддержке Украины: Британия при премьер-министре Борисе Джонсоне решительно выступала за поставки Киеву военной помощи, а Франция, Германия и в меньшей степени Италия демонстрируют в этом вопросе меньше энтузиазма.
Дежевски отмечает, сколько бы они ни винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой решила прибегнуть к «энергетическому оружию», а любые приостановки в поставках будут лишь ответом России на ее действия. При этом попытки ЕС или Великобритании возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа».
По ее мнению, Британия может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать этот конфликт.
«Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона», – подчеркивает автор.
В результате, если общественное давление заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, резюмирует обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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Высокоточными ударами по Славянску ликвидировано до 150 десантников ВСУ
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Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, из них до 150 националистов, сообщили в Минобороны России.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. «Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», – добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», – заявили в ведомстве.
Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой народной республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139 районах.
«В районе города Никополя Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой народной республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области», – говорится в сводке министерства.
В Минобороны сообщили, что перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новой Каховки Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
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NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак
Сотрудники ЗАГС в Мариуполе провели первую после освобождения города регистрацию брака, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.
«Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате», – передает ТАСС сообщение министерства.
В скором времени, уточнили в ведомстве, молодожены смогут зарегистрировать брак в зале торжественных церемоний Мариупольского отдела ЗАГС. В настоящее время заявления на регистрацию брака продолжают принимать.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Сегодня свет есть более чем в 20% жилых домов.
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В Запорожской области разработали план эвакуации на случай аварии на АЭС
Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения в случае необходимости, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», – цитирует РИА «Новости» Балицкого.
Глава администрации области напомнил, что с 18 июля Запорожская атомная электростанция практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Обстрелы ведутся с территории, подконтрольной Украине, с правого берега Днепра – из населенных пунктов Марганец и Никополье. По его словам, повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по городу Сватово
Украинские войска обстреляли город Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, повреждены склады и техника, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в результате удара из HIMARS украинских войск по Стаханову.
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Система ПВО отразила ракетные удары ВСУ по Мелитополю
Украинские боевики нанесли несколько ракетных ударов по Мелитополю, ПВО отразило все атаки, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Новой Каховке.
Конгрессмен призвал прекратить финансирование Украины
США не должны отправлять Украине «ни единого доллара», Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.
«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», – цитирует РИА «Новости» Бишопа.
По его словам, непрекращающееся финансирование Киева является ярким примером политики Байдена «Америка в последнюю очередь».
В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в долгосрочной перспективе.
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Пентагон увеличил поставки оружия Украине по морю
США расширили использование морских отправлений для доставки оружия Украине, сообщила The Washington Post.
Доставку по морю США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, так проще переправить боезапас, цитирует издание представителя Пентагона. Украине это позволяет делать запас большего арсенала, передает РИА «Новости».
Конкретных путей морской доставки в ведомстве не указали. Отмечается, что некоторое оружие поступает прямо с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые использовались для обеспечения нужд Украины, говорится в сообщении.
Ранее Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
До этого и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.
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В российских школах ввели посвященные спецоперации на Украине уроки
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Один из уроков «Разговоры о важном» у школьников 5–11-х классов будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР – русские люди, сообщило Минпросвещения России.
«Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои», – говорится в методической рекомендации Минпросвещения, передает РИА «Новости».
В методических рекомендациях для проведения такого урока для школьников 5–7-х классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов «Патриотизм», «Патриот», «Родина» и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными.
«Цель занятия: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия «Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну», – говорится документе.
Уроки, посвященные спецоперации, пройдут в школах 12 сентября.
«Разговоры о важном» – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минтруд России с предложением сделать День Знаний, 1 сентября, выходным днем.
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