Чернышенко заявил о строительстве в Кировской области новых спортобъектов

Заместитель председателя правительства России, куратор приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко сообщил о планах строительства в Кировской области новых спортивных объектов.

Он посетил регион вместе с полпредом президента России в ПФО Игорем Комаровым, где обсудил с врио губернатора Александром Соколовым развитие спортивной инфраструктуры региона. В рамках рабочего визита политики посетили стадион «Динамо».

«В рамках федпроекта «Бизнес-спринт» в ближайшие три года здесь появится три «умных» спортивных площадки и модульный зал. На это из федерального бюджета было выделено 138 млн. рублей. В части реконструкции стадиона «Динамо» региону необходимо подготовить и представить в Правительство проектно-сметную документацию, профильным ведомствам будет дано поручение проработать вопрос финансирования. К юбилею города спортивный объект должен радовать горожан», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В рамках реконструкции планируется провести полный ремонт трибун и подтрибунных помещений, спортивного павильона, заменить искусственное покрытие на футбольном поле и привести объект в соответствие с требованиями безопасности, модернизировать систему освещения, построить футбольный манеж, установить навесы над трибунами.

По словам Соколова, популярными видами спорта в регионе являются лыжи, коньки, хоккей и футбол.

«И недавно мы подписали соглашение с Российским футбольным союзом, которое, надеемся, даст кировскому футболу новый вектор развития. В начале августа мы приняли решение о возрождении в Кировской области футбольного клуба «Динамо», закрывшегося пять лет назад. <...> Поэтому в планах – реконструкция существующего спортивного комплекса «Динамо», он должен отвечать всем требованиям для занятий спортом и проведения соревнований. Это позволит привлечь в регион масштабные спортивные события и показать нашим детям мастерство знаменитых спортсменов», – сказал Александр Соколов.

Также врио главы региона напомнил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района.