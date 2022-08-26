Стало известно новое название Coca-Cola в России

Производитель напитков Coca-Cola HBC займется реализацией в России напитка под брендом «Добрый кола», подразделение компании в России переименовано в Multon Partners, ему составят конкуренцию российские производители, которые уже начали разливать собственные «кольные напитки».

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», – сообщил на пресс-конференции в пятницу основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, передает Interfax.

Продажа колы будет построена на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. По словам гендиректора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича, компания вносит существенные изменения в российские операции в ответ на геополитический кризис.

«В тесном сотрудничестве с Coca-Cola Company мы прекратили все производство и продажи брендов компании в России. Нет никаких планов по повторному внедрению брендов или продуктов Coca-Cola Company в каком-либо формате», – пишет он.

Также прекращены инвестиции в России, с 8 марта Coca-Cola HBC перестала размещать заказы на поставку концентрата для производства напитков под брендами Coca-Cola Co. и постепенно началась работа над сворачиванием бизнеса в России.

11 августа компания начала консолидацию производителя соков «Мултон», которым ранее владела вместе с Coca-Cola.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов.

Ранее компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 190 млн евро в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков на территории России.