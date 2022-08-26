Депутаты социал-демократов Германии призвали остановить поставки оружия Украине

Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призывает к прекращению огня на Украине и проведению мирных переговоров с Россией. Выдержки из обращения обнародовал германский еженедельник Der Spiegel.

«Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям. Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня как отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров», – передает Deutsche Welle* (признан иноагентом) призывы членов партии.

По словам составителей послания, фундаментальное улучшение отношений с Россией возможно только в «постпутинскую эпоху». «Однако до тех пор – с учетом признания ненравящихся реалий – необходимо найти modus vivendi (способ существования) с российским правительством, который исключает дальнейшую военную эскалацию», – говорится в документе.

Так, в итоге «должно иметь место соглашение между Украиной и Россией», подчеркивается в нем далее. «Оружие должно замолчать!» – озаглавлен документ.

По мнению левого крыла СДПГ, Евросоюз и входящие в его состав государства должны активизировать дипломатические усилия. Также в обращении подчеркивается, что следует активизировать обмены с рядом стран, «чтобы склонить их к посреднической роли между враждующими сторонами». Авторы прямо упоминают Китай, имеющий тесные связи с Москвой.

При этом авторы документа предостерегают от поставок тяжелой военной техники Украине и говорят об опасности ядерной войны с Россией.

«Спираль эскалации должна быть остановлена. Поэтому при каждой поставке оружия важно тщательно взвесить и обдумать, где проходит «красная черта», которая может быть воспринята как вступление в войну и спровоцировать соответствующую реакцию», – добавляют активисты.

По их словам, создание бесполетных зон над Украиной, поставка танков или истребителей Киеву «безусловно, пересечет эту черту».

По мнению авторов, необходима «новая попытка глобальной политики разрядки». Безопасность и мир «не могут быть достигнуты взаимной» милитаризацией, к подобным планам необходимо отнестись «скептически» или даже полностью «отвергнуть» их.

Отмечается, что подписи под документом поставили некоторые депутаты бундестага, Европарламента и представители федеральных земель Германии, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».

Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.