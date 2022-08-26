Названы три самые уязвимые перед мошенниками категории россиян

Старшее поколение, молодежь с недостаточным количеством базовых финансовых знаний и взрослые люди с невысоким уровнем дохода, желающие быстро и много получить, стали основными категориями граждан, наиболее подверженными риску мошенничества, сообщил замминистра финансов Михаил Котюков.

Замминистра пояснил, что эти группы населения сильнее всего нуждаются в получении знаний по финансовой грамотности для того, чтобы уберечь их от опрометчивых решений.

«Для разных возрастов свои форматы. Для молодежи – это социальные сети, это различные каналы, портальные решения. Для людей старшего поколения – это какие-то телевизионные программы, мероприятия в рамках проекта «Старшее поколение». Важно, чтобы преподавателями [финансовой грамотности] были люди, которые вызывают доверие. Как правило, оно возникает, когда нет большого межпоколенческого разрыва, когда люди говорят на одном языке», – цитирует ТАСС Котюкова.

Котяков отметил, что министерство финансов России намерено увеличить количество показателей для измерения уровня финансовой грамотности населения. По его словам, сейчас проект ведомства имеет всероссийский охват.

Замминистра отметил, что в регионах СФО инфраструктура развития финансовой грамотности сформирована на достаточно серьезном уровне, центры финансовой грамотности функционируют почти во всех субъектах.

«На сегодня наш самый большой с вами вызов – это готовность системы школьного образования, с первого класса по девятый класс, федеральный государственный образовательный стандарт с 1 сентября уже предполагает компетенции финансовой грамотности – да, пока в виде элективного курса, но задача наша с вами [понять], насколько мы готовы, есть ли у нас учителя в необходимом количестве с должным уровнем подготовки», – резюмировал он.

С 1 сентября 2022 года начинают действовать новые федеральные образовательные стандарты – преподавание финансовой грамотности станет обязательным для учеников с 1 по 9 классы. По словам Котюкова, проект по финансовой грамотности необходимо распространять не только в сфере образования, но и среди широких слоев населения. К 2030 году Минфин РФ рассчитывает, что уровень граждан со средним и высоким уровнем финансовой грамотности составит 80%.

Ранее в России зафиксировали новый вид телефонного мошенничества из-за границы.