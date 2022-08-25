Власти Запорожской области рассказали об ущербе от вызванного обстрелами ВСУ блэкаута

«Благодаря помощи России у нас было подготовлено аварийное питание для больниц и других объектов жизненно-важной инфраструктуры. МЧС заранее привезло нам генераторы, аварийные источники питания», – сообщил газете ВЗГЛЯД представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей были обесточены из-за последствий украинского артналета.

«Энергодар и Мелитополь оставались без света на протяжении двух часов, другие районы дольше, а соседняя Херсонская область – вообще на протяжении трех с лишним часов. Понятно, что остановились предприятия, – те, что у нас до этого начали было работать. Нарушились технологические процессы, отключились систем охлаждения и так далее. Пока еще сложно оценить ущерб, но, думаю, речь идет о миллионах рублей», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Хотя отключилась и сигнализация на предприятиях и торговых точках, это не спровоцировало в городах никаких попыток ограбления, подчеркнул представитель администрации. «Никакого мародерства не было. Сейчас не то «серое время», которое было весной, когда эту территорию контролировал украинский режим, а мы только сюда заходили. Тогда эпизодов мародерства было много. Сейчас обстановка спокойная, население нормально все восприняло. Все прекрасно понимают, что надо подождать, поскольку время такое. Люди знают, что в наших общих интересах решить все проблемы как можно быстрее», – пояснил Рогов.

Режим Зеленского регулярно пытается устроить невыносимые условия для людей, живущих на освобожденной части Запорожской области, отмечает представитель администрации. «Мы ведь не первый раз сталкиваемся с подобной проблемой. ВСУ уже подрывали подстанции в Бердянске. И в результате 100 тысяч жителей провели несколько дней без света, это было еще в июне. Затем они били ракетами по водоканалу, по системе подачи и очистки воды в Розовке. Сейчас там в полном разгаре идут ремонтные работы. Скоро подача воды там будет восстановлена», – пообещал Рогов.

В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС блоки были отключены в результате срабатывания системы защиты, «после чего Запорожская область осталась без электроснабжения». Он подчеркнул, что причиной стал удар со «стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС», а затем «произошло возгорание территории охранной зоны». По его словам, сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока.

Днем власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.

В свою очередь, украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети республики. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее отмечал, что угрозы Украины атаковать линии электропередач, которые подключены в ЗАЭС, находятся в логике «не доставайся ты никому». «Хорошо, что пока еще не призывают бомбить саму АЭС, но уже готовы подрывать линии электропередач», – говорил эксперт, по чьей оценке, в случае необходимости Запорожскую АЭС можно включить в российскую энергосистему в течение одного дня.

Эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов в четверг не исключил, что отключение украинской сети от ЗАЭС могло быть проверкой «таких внештатных режимов работы станции, которые могут понадобиться в ближайшем будущем – исходя из совершенно варварского отношения Украины к своим собственным энергетическим мощностям».

«Сценарий с переподключением Запорожской атомной станции к более мощной и устойчивой российской системе, которая может обеспечить и безопасность водоснабжения – достаточно вероятный. Такой сценарий может реализоваться в любой момент», – считает Анпилогов.