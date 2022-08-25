СК завел дело после ролика с привязанным к столбу подростком в Хакасии

В Абакане подростки примотали полиэтиленовой пленкой школьника к столбу, возбуждено уголовное дело, сообщили ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«По данным следствия, 24 августа 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях размещен видеоматериал, демонстрирующий, как подростки, предположительно, находясь на территории одной из школ города Абакана, используя полиэтиленовую пленку, привязали к столбу несовершеннолетнего мальчика», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи установили, что инцидент произошел 18 августа. Четверо подростков 13, 15, 16 и 17 лет купили в магазине рулон пищевой пленки, пришли на территорию местной школы и там привязали к столбу 13-летнего приятеля из своей компании, незаконно лишив его свободы.

Уголовное дело завели по статье «Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Сам подросток, которого примотали к столбу, заявил, что ролик, который распространился в социальных сетях, был постановочным.

«Это все была постанова. Никто никого силой не привязывал. Я не обижен, это мои очень хорошие друзья, я их очень сильно люблю. Так что не надо писать ни в какие газеты, что бедного мальчика привязали куда-то. Это все было сделано по моей воле. Я знаю про уголовное дело, я про все знаю. Могу сказать, что умысла плохого никакого не было. Нам просто было нечем заняться, мы решили поразвлекаться, увидели видео, где типа приматывают пищевой пленкой к потолку и решили заснять прикольный видосик в TikTok. Не получилось», – поделился он с «Газетой.Ru».

Ранее в поселке Лермонтово Краснодарского края 16-летнему подростку в массовой драке разбили голову, его госпитализировали.