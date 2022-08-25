Подростка избили в Краснодарском крае во время массовой драки

В поселке Лермонтово Краснодарского края 16-летнему подростку в массовой драке разбили голову, его госпитализировали, сообщила местная жительница в беседе со СМИ.

«Свидетелей потасовки немало, пострадавших также. 16-летний сын моей знакомой в реанимации с черепно-мозговой травмой. Он был на дне рождения в кафе, рядом с этой гостиницей. Вышел посмотреть, так как там уже началась бешеная заваруха. Видимо, слишком близко подошел. Там они уже не разбирали, кого бить», – сказала собеседница «Газеты.Ru».

Она пояснила, что юношу повалили с ног и разбили голову, его мать пока не смогла прокомментировать ситуацию. Также пострадал продавец из расположенного неподалеку супермаркета.

Нападавшие, по мнению женщины, вели себя агрессивно, поскольку были в состоянии наркотического опьянения.

«Причина проста. Преступники под воздействием наркотического опьянения вели себя крайне вызывающе, что привело к конфликту», – сказала она.

Напомним, инцидент произошел в гостинице в поселке Лермонтово Туапсинского района края. На место прибыла полиция, у участников изъяли травматические пистолеты, нож и охолощенный автомат Калашникова.

Троих госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести, шестерых доставили в полицию. Конфликт, по данным правоохранителей, произошел на бытовой почве.

В феврале 2020 года 17-летнего юношу в Челябинске, заступившегося за девушку, убили в ходе массовой драки.