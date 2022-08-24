Эксперты одобрили рекомендацию ЦИК исполнять гимн на открытии избирательных участков

ЦИК России приняла постановление, рекомендующее исполнять государственный гимн на открытии участков. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, многие члены избиркомов хотели бы сделать исполнение гимна постоянной и всеобщей традицией.

В досрочном голосовании приняли участие 770 избирателей. Такие данные на очередном заседании ЦИК РФ привела председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, с 21 августа досрочное голосование началось в 26 субъектах РФ, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

К настоящему моменту в пяти из них – Камчатский край, Калининградская, Кемеровская, Сахалинская области, и Ямало-Ненецкий автономный округ – правом голоса воспользовались 770 граждан, из которых 294 – это жители труднодоступных районов, а 476 – те, кому предстоит в день голосования находиться на судах в плавании.

«Для нас важен каждый голос, и я хочу поблагодарить коллег, которые мужественно, профессионально, с полной самоотдачей преодолевают огромные расстояния на пути к избирателям», – заметила Памфилова.

Председатель ЦИК призвала региональные избиркомы уделять внимание вопросам эпидемиологической защиты избирателей и членов комиссий, а также озаботиться мерами пожарной безопасности в условиях жаркой и сухой погоды.

В ходе заседания Центризбирком также принял постановление, рекомендующее исполнять государственный гимн на открытии избирательных участков. Памфилова отметила, что такая традиция уже существует и в ЦИК, и во многих региональных комиссиях и многие члены избиркомов «высказали пожелание сделать это повсеместной традицией избирательных комиссий всех уровней». Кроме того, по словам Памфиловой «эту идею поддерживают и избиратели».

Председатель ЦИК подчеркнула, что гимн предлагается исполнять «в целях создания торжественной атмосферы на избирательных участках в дни голосования», поскольку «выборы являются высшим выражением власти народа – это особое, важнейшее политическое событие в жизни страны, каждого субъекта Российской Федерации, города и сельского поселения».

Глава благотворительного фонда «Закон и порядок», эксперт НОМ Олег Иванников убежден, что сейчас востребованы любые, в том числе символические шаги, которые позволят гражданам в максимальной степени осознать значимость выборов и их статус не как рутинной процедуры, но события, позволяющего реализовать принцип народовластия, лежащий в основе государственного устройства России. «Очень важно, чтобы это было не только осознанно, но и прочувствовано. Гимн России – это не только государственный символ, это мощнейшая эмоциональная музыка, его исполнение, уверен, поможет создать правильный настрой у всех участников выборов. Надеюсь, избиркомы на местах будут следовать рекомендации активно», – говорит он.