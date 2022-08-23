Путин обсудил с Шуваловым приоритеты деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций

Президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций.

«Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы – свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель – свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?» – уточнил Путин.

Шувалов рассказал главе государства о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Шувалов, говоря о проектном финансировании, рассказал, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий. «И слава Богу!» – отметил Путин.

Российский лидер уточнил, получается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой – являются ликвидными. Шувалов заверил, что именно с такими коммерческими проектами на возвратной основе ВЭБ.РФ в основном и работает.

Помимо этого, по его словам, ВЭБ.РФ не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, намерена привлекать средства под проекты, которые требуют ликвидности.

Так, у ВЭБ были некоторые затруднения с рынком капитала и предполагал, что эти сложности будут достаточно длительными. Однако за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационные займы в объеме 60 млрд рублей, отметил председатель госкорпорации.

«Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности», – заключил Шувалов.