В Севастополе допустили введение добровольного патрулирования

Власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города в целях повышения безопасности, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Надо продумать в формате ДНД (добровольная народная дружина), такая практика у нас была. Сейчас пока не готов окончательно сказать, в какой форме это может работать. Сегодня департаменту общественной безопасности продумать эту систему действительно лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев, соответствующие им инструкции дать и прочее», – сказал Развожаев, сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале Развожаев рассказал, что проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По итогам проверки, в частности, поручено разместить указатели на местах расположения убежищ.

«Поскольку у нас еще действует желтый уровень [террористической опасности], на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи», – написал Развожаев.

Он также добавил,что «мы не должны поддаваться провокациям. Севастополь под надежным куполом ПВО».

В ходе совещания в понедельник Развожаев отметил, что единый список укрытий на случай новых атак со стороны ВСУ опубликовать невозможно, но каждое будет отмечено табличкой.

В качестве убежищ в случае необходимости планируется использовать подвалы многоквартирных домов.

Также Развожаев в ходе совещания поручил разработать чат-бот, через который можно будет сообщать о подозрительной информации.

«Современный информационный мир таков, что нужны современные средства получения информации, поэтому департаменту информационного развития поручаю – разработайте такой телеграм-чат-бот, чтобы любой человек мог, если он что-то увидит, быстро видео туда сбросить, чтобы туда был доступ у оперативного дежурного ФСБ и у наших служб. Чтобы <...> человек мог официально в чат-бот сбросить информацию, которая ему показалась подозрительной или заслуживающей внимания, чтобы с этим можно было оперативно работать», – сказал губернатор.

Напомним, последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Также в субботу Развожаев сообщил, что в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.