Показанная Шольцу женская грудь оказалась протестом против российского газа

Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.

«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.

Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».

Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.



В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.