Определены первые региональные координаторы Российского движения детей и молодежи

На первом заседании совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в Пятигорске в центре знаний «Машук» определили региональных координаторов и внесли предложения по работе организации.

Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Сергей Рязанский предложил создать региональные отделения движения в 85 субъектах Российской Федерации, и эта инициатива была поддержана единогласно. Председателем научно-методического совета движения голосованием была назначена Любовь Глебова, член Совета Федерации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева предложила создать на базе движения попечительского совета, в состав которого могли бы войти известные значимые люди, представители образовательных, культурных, спортивных организаций и других структур.

Среди участников заседания также были и дети. Среди инициатив детей были такие, как специальные браслеты, поездки в детские дома и приюты, поддержка экологических проектов, помощь инвалидам, создание традиций, например, посадка деревьев.

«Дети не понимают всех своих возможностей. Поэтому в каждой школе могли бы организовывать ежегодные специальные дни, на которых бы ребят информировали о существующих проектах», – заявила одна из молодых участниц заседания.

В ходе заседания путем голосования определили первых региональных координаторов движения. Кандидатуры на эти должности предложили главы регионов России, которые также приняли участие в заседании.

По итогам заседания, руководители региональных отделений движения были назначены в Москве, Севастополе, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

Напомним, 14 июля 2022 года принят Федеральный закон № 261 «О Российском движении детей и молодежи». Федеральный закон направлен на формирование общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, которое сможет объединить детские организации России.

На основании п. 18 Федерального закона № 261 постоянно действующим руководящим органом общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является координационный совет движения, утверждаемый наблюдательным советом движения.