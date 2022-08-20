Россиянам объяснили, как общаться с представляющимися силовиками мошенниками

Адвокат московской коллегии адвокатов и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов рассказал, как обезопасить себя от звонков мошенников, которые представляются сотрудниками внутренних дел и говорят, что гражданин якобы фигурирует по какому-то делу о разоблачении финансовых махинаций, где он является поручителем.

«За последние десять лет резко выросло число телефонных мошенников, которые на расстоянии пытаются убедить людей в том, что они должны переслать денежные средства, назвать номера карточек и так далее. Я точно знаю, что раньше никогда не было, чтобы сотрудник полиции звонил. Людям направлялись повестки, и по повесткам они приходили – это был обязательный фактор, поскольку повестки являлись доказательством, чтобы отпроситься с работы для проведения каких-то следственных действий в качестве свидетелей, потерпевших и так далее», – передает «Царьград» его слова.

По словам эксперта, всем сотрудникам запретили разговаривать по телефону с фигурантами уголовных дел, будь то обвиняемый, если он под подпиской о невыезде находится или на домашнем аресте, будь то потерпевшие или свидетели. «Запрещается по телефону с ними разговаривать или вести какие-то разговоры по поводу явки, по поводу того, что надо принести какие-то документы», – добавил он.

Черноусов отметил, что это запрещено по нескольким причинам – у людей, особенно у старшего поколения, осталось какое-то то доверие к правоохранительным органам – дескать, они не могут обмануть.

«На это и рассчитывают мошенники. Но на самом деле такие звонки запрещены, и это должны знать все. Гражданам я так скажу: даже если действительно будет какой-то звонок из правоохранительных органов, будь то прокуратура, полиция, ФСБ или даже из суда, то нужно не отвечать на звонки вообще, блокировать эти номера. И это будет сигналом для тех, кто нарушает приказы и указания о том, чтобы не звонить, а оповещать повесткой, как положено. Придет повестка, и по ней гражданин должен явиться куда-то в органы внутренних дел для проведения следственных действий», – рассказал он.

Эксперт предостерег от любого контакта с мошенниками. «Как только вы начинаете контактировать, злоумышленники сразу ориентируются – у них есть разработанные схемы для каждого гражданина, для разных характеров, эти схемы находятся перед ними. Я же понимаю, как мне звонили, сразу вижу, что элементарные навыки психологии общения они изучили», – отметил он.

Также, по его мнению, от правоохранительных органов, так же как от банков, не отвечать ни на один звонок, не вести разговор. «Заведете разговор, попадете в ловушку, и у вас уйдут деньги – это просто аксиома, это просто прописная истина, которую должны все усвоить. Только личное общение, только официальный документ: они должны указать, куда и когда прийти, в повестке все написано, к какому человеку – фамилия, имя, отчество, адрес, должность. Все остальное делается незаконно», – заключил Черноусов.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обзванивать россиян через популярные мессенджеры с иностранных номеров, прикидываясь в том числе сотрудниками ЦБ и Следственного комитета.