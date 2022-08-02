Мошенники стали обзванивать россиян через мессенджеры с зарубежных номеров

Мошенники стали обзванивать россиян через популярные мессенджеры с иностранных номеров, прикидываясь в том числе сотрудниками ЦБ и Следственного комитета, сообщила пресс-служба ВТБ.

«Звонки мошенников через мессенджеры – тренд этого сезона. Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров. Сейчас мы начали фиксировать звонки с иностранных номеров, где мошенники имитируют вызовы российских госорганов, чтобы «усыпить бдительность» пользователей», – передает РИА «Новости» слова руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

В ВТБ выяснили, что мошенники регистрируют аккаунты на виртуальные сим-карты как российских, так и иностранных операторов. При этом в последнее время клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально очень схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора, отметили в банке.

Мошенники, пользуясь тем, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера, подписываются «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» и так далее, объяснили в пресс-службе бака уловку злоумышленников.

Чаще всего мошенники звонят с помощью робота, который впоследствии переключает на якобы «специалиста», который дезинформирует клиентов о возможной потере денежных средств, оформлении мошеннической заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях или несанкционированной замене номера телефона, добавили в банке.

Согласно исследованию, проведенному банком, каждый третий клиент ВТБ, который столкнулся с действиями мошенников, получил звонки от них через популярные мессенджеры. «Наибольшее число таких вызовов зафиксировано в WhatsApp и Viber», – рассказали в кредитной организации.

Ранее ВТБ предупредил о фишинговых приложениях в телефонах.