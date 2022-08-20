В Дагестане разбилась «Газель» с ехавшими на свадьбу гостями

«Газель», которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице, сообщает МВД республики.

Инцидент произошел около 02.30 на тридцатом километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Минеральные Воды, По предварительным данным, 60-летний житель города Дагестанские Огни уснул за рулем «Газели» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, передает РИА «Новости».

«В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», – сообщили в МВД.

Отмечается, что все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.

Ранее в Ставропольском крае в аварии с участием маршрутки погибли восемь человек, включая ребенка. Легковушка пошла на обгон на разрешенном участке дороги, но водитель не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с пассажирской «Газелью», обе машины загорелись.