Жертвой аварии с маршруткой на Ставрополье стали восемь человек

В Ставропольском крае в аварии с участием маршрутки погибли восемь человек, включая ребенка, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Авария произошла на дороге Астрахань – Ставрополь, столкнулись маршрутное такси «Газель» и легковой автомобиль Chevrolet Cruze, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, легковушка пошла на обгон на разрешенном участке дороги, но водитель не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с пассажирской «Газелью», обе машины загорелись.

В ехавшей из Малого Барханчака в Ставрополь «Газели» были девять пассажиров.

«По предварительным данным, восемь человек погибло, среди жертв - ребенок. Шесть человек пострадали», – сообщил Владимиров.

Он поручил главе минздрава региона Владимиру Колесникову отправиться на место для организации помощи.

«Соболезную семьям, потерявшим близких. Это страшная боль и трагедия. Сейчас нам нужно направить все силы на помощь выжившим. Лично буду отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим», – добавил Владимиров.

По данным УГИБДД, погибло пять человек, включая 14-летнего подростка.

Ранее в воскресенье во Владимирской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, три человека погибли и 10 пострадали.