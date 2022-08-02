Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сообщается на сайте Кремля.

Добавляется, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, как заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.